Хто вкрав Оксанину капусту?

Город Оксани Владимірець знаходиться у Гвоздиківці (напрямок Заріччя).
Насадила там жінка усякої всячини, як і сусіди, у котрих цьогоріч теж вродила і картопля, й інші овочі.
А капуста взагалі перевершила усілякі сподівання – виросла кругленька, міцна, соковита. Думала її Оксана вже зрізати для зберігання на зиму, але зробити це не вдалося. Капусту хтось взяв і вирізав! Двадцять найкращих, найдобірніших качанів! А на ділянці, що поруч, зловмисник поцупив моркву і буряк. Цинічно так, не боячись ні гніву хазяїв, ні Божого осуду. Але ж покарання неодмінно прийде, бо крадіжка вважається тяжким гріхом…
До речі, у Оксани хвора донька, має інвалідність. Лікувати дівчинку непросто, бо на все треба кошти, яких родина не має. Не подумав злодюга про це, про море сліз, які вилила вона на тому городі…
Прикро…Й боляче, що ми такі. Звісно, що із Кучинівки чи Рогізок навряд би хтось за тією капустою приїхав. Значить, зробив місцевий. Чому? Й доки триватиме така ситуація?
Олена КОМПАНЕЦЬ
Насадила там жінка усякої всячини, як і сусіди, у котрих цьогоріч теж вродила і картопля, й інші овочі.
А капуста взагалі перевершила усілякі сподівання – виросла кругленька, міцна, соковита. Думала її Оксана вже зрізати для зберігання на зиму, але зробити це не вдалося. Капусту хтось взяв і вирізав! Двадцять найкращих, найдобірніших качанів! А на ділянці, що поруч, зловмисник поцупив моркву і буряк. Цинічно так, не боячись ні гніву хазяїв, ні Божого осуду. Але ж покарання неодмінно прийде, бо крадіжка вважається тяжким гріхом…
До речі, у Оксани хвора донька, має інвалідність. Лікувати дівчинку непросто, бо на все треба кошти, яких родина не має. Не подумав злодюга про це, про море сліз, які вилила вона на тому городі…
Прикро…Й боляче, що ми такі. Звісно, що із Кучинівки чи Рогізок навряд би хтось за тією капустою приїхав. Значить, зробив місцевий. Чому? Й доки триватиме така ситуація?
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий