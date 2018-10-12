Підставимо плече у горі!

Тяжке випробування спіткало родину Полевичків з Кучинівки. Господар Василь Петрович Полевичок, 10.05.1965 р.н., пішов з дому вантажити картоплю на причіп і впав звідти. Результатом цього падіння стала черепно-мозкова травма і страшний діагноз «Перелом хребця з пошкодженням спинного мозку».
Василь Петрович наразі нерухомий, перебуває у нейрохірургії обласної лікарні. Стан тяжкий, але є надія провести операцію у разі стабілізації тиску. Для цього необхідні кошти, яких родина не має. Прохання до всіх, хто зможе підтримати цю людину і перерахувати спроможну суму на картку Приватбанку (на ім’я Полевичка Василя Петровича) 4149 4996 4771 0761.
Сім’я наперед дякує за допомогу усім милосердним, небайдужим людям.
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Сім’я Раїси Василівни Мартинович та колектив ДМШ ім.Натана Рахліна звертається до всіх небайдужих людей за допомогою. Вона, заступник директора музичної школи, Раїса Василівна Мартинович, важко хворіє.
На лікування у Київському інституті нейрохірургії потрібна велика сума, якої у сім’ї просто нема. Єдина надія на небайдужих земляків, спроможних підставити своє плече, виділивши кошти. Хто скільки зможе.
Гроші слід перерахувати на картку Приватбанку 5167 9855 6037 3862 або приносити директору школи Ользі Свистуновій за адресою: м.Сновськ, вул.Миру,40.
Родичі і друзі Раїси Василівни заздалегідь дякують усім, хто почує це звернення і відгукнеться.
* * *
Василь Петрович наразі нерухомий, перебуває у нейрохірургії обласної лікарні. Стан тяжкий, але є надія провести операцію у разі стабілізації тиску. Для цього необхідні кошти, яких родина не має. Прохання до всіх, хто зможе підтримати цю людину і перерахувати спроможну суму на картку Приватбанку (на ім’я Полевичка Василя Петровича) 4149 4996 4771 0761.
Сім’я наперед дякує за допомогу усім милосердним, небайдужим людям.
* * *
Сім’я Раїси Василівни Мартинович та колектив ДМШ ім.Натана Рахліна звертається до всіх небайдужих людей за допомогою. Вона, заступник директора музичної школи, Раїса Василівна Мартинович, важко хворіє.
На лікування у Київському інституті нейрохірургії потрібна велика сума, якої у сім’ї просто нема. Єдина надія на небайдужих земляків, спроможних підставити своє плече, виділивши кошти. Хто скільки зможе.
Гроші слід перерахувати на картку Приватбанку 5167 9855 6037 3862 або приносити директору школи Ользі Свистуновій за адресою: м.Сновськ, вул.Миру,40.
Родичі і друзі Раїси Василівни заздалегідь дякують усім, хто почує це звернення і відгукнеться.
* * *
Не одне десятиліття пропрацювала у Сновській школі І-ІІІ ст. №2 Олена Василівна Нікітуха. Починала свій трудовий шлях із піонервожатої. Після закінчення інституту стала працювати вчителем, спершу російської мови та літератури, а потім зарубіжної літератури. За час роботи вивчила та виховала не одне покоління учнів. Неодноразово брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року», інших заходах.
Зараз Олена Василівна потребує допомоги. Їй необхідна операція на колінному суглобі, яка коштує близько 100 тис. гривень. Просимо всіх небайдужих допомогти вчительці. Картка «Ощадбанку» 6706 3500 1973 4733; картка Приватбанку 5168 7573 7829 1167, Нікітуха О.В.
Не будьмо байдужими до цього педагога і просто прекрасної людини.
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