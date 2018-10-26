Чернігівщина повністю готова до осінньо- зимового періоду

Як вдалося з’ясувати із офіційних джерел (станом на 15 жовтня), початок опалювального сезону був у повній готовності, тобто всі об’єкти тепло- і водовідведення житлового фонду, а також соціальної сфери стовідсотково підготовлені до опалювального сезону.
Усього в області налічується 946 котелень, більше 500 км теплових мереж, 126 теплопунктів. На підготовку до опалювального сезону загалом використано більше 40 мільйонів гривень.
До виконаних робіт залучено усі ОТГ. Залишається небагато: чекати на те, аби цінами наше населення не пригнітили. Хоча, скоріш за все, мажору не буде. Газ вже дорожчає, а значить – усе!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Усього в області налічується 946 котелень, більше 500 км теплових мереж, 126 теплопунктів. На підготовку до опалювального сезону загалом використано більше 40 мільйонів гривень.
До виконаних робіт залучено усі ОТГ. Залишається небагато: чекати на те, аби цінами наше населення не пригнітили. Хоча, скоріш за все, мажору не буде. Газ вже дорожчає, а значить – усе!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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