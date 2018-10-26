Опалювальний сезон на Сновщині розпочато

Своїм розпорядженням голова РДА Валерій Радібеда рекомендував виконавчому комітету міськради та теплопостачальним підприємствам забезпечити початок опалювального періоду 2018 – 2019 років у Сновському районі з 12 жовтня.
Відповідний документ був підписаний і міським головою. Це стосувалося дошкільних навчальних закладів, закладів освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я, інших бюджетних установ і організацій та житлового фонду усіх форм власності, які підключені до централізованого опалення. Як повідомив «Променю» начальник місцевої дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго» Олександр Грабовський, фактично тепло в Сновську в будівлях з’явилося 19 жовтня, а гаряча вода – 20 жовтня. Для населення, в чиїх помешканнях облаштоване індивідуальне опалення, початком опалювального сезону вважається 16 жовтня. Саме з цієї дати розраховується розмір пільг та субсидій для тих, хто їх отримує.
Лариса МАРТИНЕНКО
Відповідний документ був підписаний і міським головою. Це стосувалося дошкільних навчальних закладів, закладів освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я, інших бюджетних установ і організацій та житлового фонду усіх форм власності, які підключені до централізованого опалення. Як повідомив «Променю» начальник місцевої дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго» Олександр Грабовський, фактично тепло в Сновську в будівлях з’явилося 19 жовтня, а гаряча вода – 20 жовтня. Для населення, в чиїх помешканнях облаштоване індивідуальне опалення, початком опалювального сезону вважається 16 жовтня. Саме з цієї дати розраховується розмір пільг та субсидій для тих, хто їх отримує.
Лариса МАРТИНЕНКО
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