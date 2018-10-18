Сновськ – у диму і задусі

Насправді – це так! І це просто нестерпно. У вівторок невідомі підпалили суху траву у кількох місцях, внаслідок чого відбулося масштабне задимлення і загорання на площі поблизу сіл Заріччя і Займища.
А наступного дня, у середу 17 жовтня, горів луг поблизу Сновська, охопивши суцільною сивою ковдрою вулиці і провулок Юрія Костюченка, Чкалова, інші. Словом, усю місцевість поблизу маслозаводу і «дев’ятого» магазину, сіл Нові Млини, Займище, частину Заріччя. Пожежі гасили декілька караулів 8 ДПРЧ (м.Сновськ), техніка ДП «Сновськрайагролісгосп», міського лісництва, караул 9 ДПРЧ (м.Корюківка). На місце надзвичайної події виїжджали представники влади і депутатського корпусу.
Приборкати лихо вдалося лише надвечір. Не повністю. Бо зранку у четвер займищани знову знаходились у полоні димової завіси. Але чи не повториться біда знову? Адже, як не гірко констатувати: люди у своїх діяннях не каються, не зупиняються. Вбивають самих себе. Уявімо лише, як почувалися у диму алергетики, гіпертоніки… Дай, Боже, їм і нам пережити.
Олена КОМПАНЕЦЬ
А наступного дня, у середу 17 жовтня, горів луг поблизу Сновська, охопивши суцільною сивою ковдрою вулиці і провулок Юрія Костюченка, Чкалова, інші. Словом, усю місцевість поблизу маслозаводу і «дев’ятого» магазину, сіл Нові Млини, Займище, частину Заріччя. Пожежі гасили декілька караулів 8 ДПРЧ (м.Сновськ), техніка ДП «Сновськрайагролісгосп», міського лісництва, караул 9 ДПРЧ (м.Корюківка). На місце надзвичайної події виїжджали представники влади і депутатського корпусу.
Приборкати лихо вдалося лише надвечір. Не повністю. Бо зранку у четвер займищани знову знаходились у полоні димової завіси. Але чи не повториться біда знову? Адже, як не гірко констатувати: люди у своїх діяннях не каються, не зупиняються. Вбивають самих себе. Уявімо лише, як почувалися у диму алергетики, гіпертоніки… Дай, Боже, їм і нам пережити.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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