У селі Петрівка Сновського району працювала громадська приймальня за участю державного нотаріуса

16 жовтня 2018 року відповідно до Графіку роботи виїзних громадських приймалень за участю приватних та державних нотаріусів Чернігівської області на ІУ квартал 2018 року, затвердженого Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області та в рамках реалізації загальнонаціонального, правопросвітнецького проекту «Я маю право» проведено спільного прийому громадян в селі Петрівка.
Прийом громадян проводився: державним нотаріусом Сновської районної державної нотаріальної контори - Тетяною Васильченко, начальником районного відділу державної виконавчої служби - Юрієм Гах, начальником районного відділу реєстрації актів цивільного стану - Юлею Реутою та начальником Сновського бюро правої допомоги - Іриною Литвиненко.
Мешканці сільської місцевості мали можливість по спілкувати з представниками територіальних підрозділів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області та державним нотаріусом. Отримати вичерпну інформацію з питань які цікавили їх багато років, отримати алгоритм дій відповідно до ситуації, що склалася.
За отриманням правової консультації звернулося одинадцять мешканців села. Питання стосувалися сімейного, спадкового, земельного права та соціального забезпечення. На всі порушенні питання громадяни отримали відповіді відповідно до норм чинного законодавства.
Проведення подібних прийомів громадян сприяє комплексному вирішенню правової проблеми, підвищує правову обізнаність мешканців села чим підвищує рівень правової спроможності громади.
Дякуємо за співпрацю представників Сновської міської риди в с. Петрівка та сподіваємося на подальшу співпрацю.
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