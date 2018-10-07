Містецтво, що лікує душу і тіло

Музика – одна з найпрекрасніших естетичних цінностей людства. Зараз без неї складно уявити життя сучасної людини. Вона з нами і у хвилини радості, і печалі. Музика відкриває перед нами цілий світ високих почуттів, думок, робить нас духовно багатшими.
1 жовтня кожен з нас має можливість відзначити свято, яке так чи інакше стосується всіх – Міжнародний день музики.
Сновська дитяча музична школа імені Натана Рахліна – єдина в районі. Заснована ще в 1961 році, вона не припиняла виховувати в молодшого покоління любов та повагу до цього прекрасного виду мистецтва. Наразі у школі працюють 24 висококваліфікованих викладачі, котрі не уявляють свого життя без музики і працюють тут за покликом серця. Своїми знаннями вони діляться з 185 учнями, які із задоволенням відвідують заняття у відділі народних інструментів, фортепіано і класі хореографії, вокально-теоретичному відділі та класі духових і ударних інструментів. Щоб отримати якісні знання та розвивати свої таланти, сюди приходять діти не лише із міських шкіл, але і з сіл Кучинівки, Рогізок, В.Щимеля, Сновського, Займища, Гвоздиківки та Н.Борович.
1 жовтня у актовому залі музичної школи зібралося чимало людей, аби привітати весь викладацький та учнівський склад із цим світлим святом.
Серед них - заступник голови РДА Володимир Карпенко, голова райради Ніна Кухаренко, начальник відділу культури та туризму Наталія Добненко та секретар міської ради Наталія Самойлова.
Почесною грамотою міськради та РДА було нагороджено викладача вокально-хорових дисциплін Тамару Ткаченко та викладача музично-теоретичних дисциплін Людмилу Улянчич.
А відкривала свято директор ДМШ Ольга Свистунова, яка привітала всіх талановитих педагогів, які щодня прилучають своїх учнів до прекрасного світу музики.
– Особливої відзнаки заслуговують викладачі, які виховали у своїх підопічних потребу продовжити навчання музиці у вишах, - говорить Ольга Володимирівна. – Лише в цьому році до Чернігівського музичного коледжу ім. Л.М.Ревуцького вступило 5 наших випускників. Безперечно, в цьому заслуга їх батьків і наших чудових викладачів. Ми гідно продовжуємо традиції наших колег-ветеранів і завжди пам’ятаємо про них.
Цього року музична школа вирішила відзначити цей день неординарно. Щоб не переривати освітній процес, на великих перервах між заняттями учні та викладачі школи запросили всіх бажаючих на «Музичні родзинки». Тут звучали найкращі музичні номери від відділів народних інструментів, фортепіано, вокалістів та духовиків.
Глядачі були зачаровані прекрасною грою дітей та вчителів. Музика у залі хвилювала, підбадьорювала, заряджала позитивною енергетикою. Адже саме вона вважається одним із найемоційніших видів мистецтва, яке потужно впливає на людей.
Тож, шановні викладачі, зі святом вас! Нехай ваше життя завжди буде сповнене радістю, добрим сміхом і любов’ю.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Вважається, що звуки того чи іншого музичного інструмента позитивно впливають на людський організм. Зокрема: скрипка лікує душу, викликає співчуття та бажання допомагати іншим; фортепіано позитивно впливає на щитовидну залозу; аккордеон нормалізує функції черевної порожнини; барабани відновлюють ритм серця та кровообіг; цимбали врівноважують роботу печінки; орган гармонізує роботу головного та спинного мозку, регулює енергетичний баланс; флейта очищає легені та поглиблює дихання; віолончель добре впливає на нирки.
1 жовтня кожен з нас має можливість відзначити свято, яке так чи інакше стосується всіх – Міжнародний день музики.
Сновська дитяча музична школа імені Натана Рахліна – єдина в районі. Заснована ще в 1961 році, вона не припиняла виховувати в молодшого покоління любов та повагу до цього прекрасного виду мистецтва. Наразі у школі працюють 24 висококваліфікованих викладачі, котрі не уявляють свого життя без музики і працюють тут за покликом серця. Своїми знаннями вони діляться з 185 учнями, які із задоволенням відвідують заняття у відділі народних інструментів, фортепіано і класі хореографії, вокально-теоретичному відділі та класі духових і ударних інструментів. Щоб отримати якісні знання та розвивати свої таланти, сюди приходять діти не лише із міських шкіл, але і з сіл Кучинівки, Рогізок, В.Щимеля, Сновського, Займища, Гвоздиківки та Н.Борович.
1 жовтня у актовому залі музичної школи зібралося чимало людей, аби привітати весь викладацький та учнівський склад із цим світлим святом.
Серед них - заступник голови РДА Володимир Карпенко, голова райради Ніна Кухаренко, начальник відділу культури та туризму Наталія Добненко та секретар міської ради Наталія Самойлова.
Почесною грамотою міськради та РДА було нагороджено викладача вокально-хорових дисциплін Тамару Ткаченко та викладача музично-теоретичних дисциплін Людмилу Улянчич.
А відкривала свято директор ДМШ Ольга Свистунова, яка привітала всіх талановитих педагогів, які щодня прилучають своїх учнів до прекрасного світу музики.
– Особливої відзнаки заслуговують викладачі, які виховали у своїх підопічних потребу продовжити навчання музиці у вишах, - говорить Ольга Володимирівна. – Лише в цьому році до Чернігівського музичного коледжу ім. Л.М.Ревуцького вступило 5 наших випускників. Безперечно, в цьому заслуга їх батьків і наших чудових викладачів. Ми гідно продовжуємо традиції наших колег-ветеранів і завжди пам’ятаємо про них.
Цього року музична школа вирішила відзначити цей день неординарно. Щоб не переривати освітній процес, на великих перервах між заняттями учні та викладачі школи запросили всіх бажаючих на «Музичні родзинки». Тут звучали найкращі музичні номери від відділів народних інструментів, фортепіано, вокалістів та духовиків.
Глядачі були зачаровані прекрасною грою дітей та вчителів. Музика у залі хвилювала, підбадьорювала, заряджала позитивною енергетикою. Адже саме вона вважається одним із найемоційніших видів мистецтва, яке потужно впливає на людей.
Тож, шановні викладачі, зі святом вас! Нехай ваше життя завжди буде сповнене радістю, добрим сміхом і любов’ю.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Вважається, що звуки того чи іншого музичного інструмента позитивно впливають на людський організм. Зокрема: скрипка лікує душу, викликає співчуття та бажання допомагати іншим; фортепіано позитивно впливає на щитовидну залозу; аккордеон нормалізує функції черевної порожнини; барабани відновлюють ритм серця та кровообіг; цимбали врівноважують роботу печінки; орган гармонізує роботу головного та спинного мозку, регулює енергетичний баланс; флейта очищає легені та поглиблює дихання; віолончель добре впливає на нирки.
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