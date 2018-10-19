У чарах осені й села

Вікторія Федосенко, Світлана Чечко, Віра М’ягка – з тих тихоновичанок, які стверджують, що у їхньому рідному селі є такі місця, така краса природи, що ніде нічого подібного більше не побачиш.
Можливо, цьому сприяє їхній світогляд та енергія натрудженої землі, з якої і пішли у великий світ, сповнений праці і любові, відповідальності за доручену справу, ім’я якій - культура. Музика, пісні, книги живуть у їхніх душах і бринять у серцях. Навіть у силу різних обставин занурюють у пахощі цієї осені, жовто-багряного листя, свята, сценарій якого і написали, і допомогли втілити у життя.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Можливо, цьому сприяє їхній світогляд та енергія натрудженої землі, з якої і пішли у великий світ, сповнений праці і любові, відповідальності за доручену справу, ім’я якій - культура. Музика, пісні, книги живуть у їхніх душах і бринять у серцях. Навіть у силу різних обставин занурюють у пахощі цієї осені, жовто-багряного листя, свята, сценарій якого і написали, і допомогли втілити у життя.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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