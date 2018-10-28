ФОНДОМ ПРОФІНАНСОВАНО 5,6 МЛРД ГРН ВИПЛАТ ПОТЕРПІЛИМ НА ВИРОБНИЦТВІ

За оперативними даними упродовж 9 місяців 2018 року щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей Фондом соціального страхування України профінансовано на суму 5,6 млрд грн. Зазначені виплати отримують 198,3 тис. осіб, які втратили працездатність через трудову діяльність, а також 9,9 тис. осіб, які мають право на страхові виплати в разі втрати годувальника.
Щомісячні страхові виплати призначаються потерпілим на виробництві з дня встановлення інвалідності та компенсують втрачений заробіток. Розмір виплат залежить від ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку.
Мінімальний розмір такої виплати у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на дату настання права на страхову виплату. Максимальний розмір не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму.
Середньомісячний розмір страхової виплати на одного потерпілого (члена його сім’ї) складає 3 069 грн.
Нагадаємо, 01 жовтня набула чинності нова редакція Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, які здійснюються Фондом соціального страхування України, яким вдосконалено механізм призначення, перерахування та проведення робочими органами виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннями страхових виплат.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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