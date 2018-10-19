Навчання без шкільної бібліотеки – неможливе

22 жовтня – міжнародний день шкільних бібліотекВажко уявити будь-яку школу без бібліотеки. Адже книги для школярів – основне та одне з найголовніших джерел інформації, а бібліотека – чи не єдине місце, де на перервах можна подивитися цікаві журнали, пошепотіти в тихому куточку з подругою, відволіктися від буденного режиму дня. Але найголовніше для кожної книгозбірні – бібліотекар. Людина, яка знає все про книги та періодику.
У Сновській ЗОШ №1 вже майже 20 років працює справжній фахівець та любитель своєї справи Алла Зорко. Жінка все життя присвятила роботі з книгами. З них вона черпає натхнення і пише для шкільних свят сценарії, в яких із задоволенням беруть участь як вчителі, так і діти.
Запитую у неї, чи часто діти беруть читати книги, які не рекомендовані шкільною програмою?
– Учні початкової ланки, тобто 1-4 класи – дуже активні читачі, - говорить Алла Анатоліївна. – Багато читають і одинадцятикласники, які розуміють, що їм потрібна додаткова інформація, аби добре скласти ЗНО. А от учні решти класів, на жаль, не такі активні, як хотілося б.
– Як Ви вважаєте, чому діти почали менше відвідувати бібліотеку?
– По-перше, через те, що з’явилися більш швидкі та простіші засоби для знаходження інформації, це і комп’ютери, і телефони, і планшети. По-друге, база шкільних бібліотек застаріла. Дітям набагато приємніше брати до рук нову, яскраво ілюстровану та популярну книгу, аніж ті старенькі, з пожовтілими сторінками, які зберігаються у бібліотеках.
У школі діє акція «Подаруй бібліотеці книгу», і деякі дітки, спасибі їм велике, приносять новенькі, гарні книжечки.
Алла Анатоліївна завжди знаходить підтримку в адміністрації та вчителів школи, які готові в будь-яку хвилину допомагати і словом, і ділом. Не стоїть осторонь і відділ освіти, який у міру своїх можливостей, забезпечує бібліотеку новенькими книжками.
Незважаючи на таке становище шкільних книгозбірень, бібліотекарі докладають всіх можливостей, аби прививати у дітей любов до книги ще змалечку. Яскраві презентації, різноманітні тематичні виставки, цікаві заходи тільки позитивно цьому сприяють.
У всіх бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів працюють висококваліфіковані фахівці, відповідальні й віддані своїй справі люди, яким вдається осучаснювати та розвивати бібліотечну справу в школах. Щиро вітаємо бібліотекарів з їх професійним святом. Міцного здоров’я вам, благополуччя та творчого натхнення.
Тетяна ЛИТВИН
На фото автора учні 3 класу на перерві завітали до улюбленої книгозбірні.
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