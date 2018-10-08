Уточнювали бюджет, вносили зміни до інших рішень

XXVI сесія Сновської міської ради сьомого скликання, що відбулася 27 вересня, пройшла у дусі конструктивізму і єдності. Хоча напередодні, під час аналізу порядку денного на засіданнях постійних комісій, розмов і різних поглядів було чимало. Слава Богу, депутати, обговорюючи життя громади, таки досягали компромісів і на пленарне засідання йшли, добре все обміркувавши і зваживши.
Про внесення змін до рішення Сновської міськради від 19.06.2018 р. «Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», виділення коштів на виконання депутатських повноважень, міський бюджет на поточний рік, зміни до рішень сесій Сновської міської ради щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2018-2019 роки» доповідали Ганна Гукун, Наталія Самойлова, Лілія Гребенюк, Валентина Недвіга, а депутати голосували, уточнюючи деякі позиції. Загалом, напруги на сесії не було і всі 17 пунктів порядку денного розглядалися оперативно й чітко. А це і блок земельних питань, і передача в оренду майна комунальної власності, списання майна тощо.
Насамкінець зібрання присутні учасники сесії звернулися до Прем’єр-міністра України та в.о. гендиректора ПАТ «Укрпошта» І.О. Смілянського щодо перегляду рішення про скорочення поштових відділень в населених пунктах Сновського району, кількість яких становить менше 2000 жителів.
Це звернення ще раз підкреслювало незгоду із започаткованою реформою усіх тих людей, яких вона торкнулася…
А кого вона обійшла?
Участь у роботі цього пленарного зібрання взяли голови РДА та райради Валерій Радібеда й Ніна Кухаренко. Провів сесію міський голова Олександр Медведьов.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Про внесення змін до рішення Сновської міськради від 19.06.2018 р. «Про затвердження переліку об’єктів та розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», виділення коштів на виконання депутатських повноважень, міський бюджет на поточний рік, зміни до рішень сесій Сновської міської ради щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2018-2019 роки» доповідали Ганна Гукун, Наталія Самойлова, Лілія Гребенюк, Валентина Недвіга, а депутати голосували, уточнюючи деякі позиції. Загалом, напруги на сесії не було і всі 17 пунктів порядку денного розглядалися оперативно й чітко. А це і блок земельних питань, і передача в оренду майна комунальної власності, списання майна тощо.
Насамкінець зібрання присутні учасники сесії звернулися до Прем’єр-міністра України та в.о. гендиректора ПАТ «Укрпошта» І.О. Смілянського щодо перегляду рішення про скорочення поштових відділень в населених пунктах Сновського району, кількість яких становить менше 2000 жителів.
Це звернення ще раз підкреслювало незгоду із започаткованою реформою усіх тих людей, яких вона торкнулася…
А кого вона обійшла?
Участь у роботі цього пленарного зібрання взяли голови РДА та райради Валерій Радібеда й Ніна Кухаренко. Провів сесію міський голова Олександр Медведьов.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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