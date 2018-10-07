У ритмі педагогіки й душі

Кучинівські педагоги Ольга Лагута й Наталія Шевченко, шкільний бібліотекар Валентина Личуха підкуповують своєю чистотою, щирістю і відвертістю. У них нема ні краплі лукавства, навмисності або кокетства, а вся їхня (і сьогоднішня, і вчорашня, і майбутня робота) органічно поєднує ритми багатьох дитячих сердець і музику знань.
А результатом цього поєднання є все нові й нові учнівські випуски, яскраві і красиві, незалежно від подальшого становлення, вибору професії, того, що зветься місцем у житті.
Професійна успішна діяльність Ольги Олександрівни, Наталії Борисівни й Валентини Дмитрівни давно поцінована не лише сільчанами, а й у районі, області, і навіть Небом, а багатогранність таланту доводиться легкими сяючими усмішками на вустах, букетиками квітів у руках. Їхнє життя і заворожує, і захоплює.
Зі святом вас, дорогі сіячі розумного, доброго, вічного, з Днем вчителя! Заряду енергії і найкращих думок!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
А результатом цього поєднання є все нові й нові учнівські випуски, яскраві і красиві, незалежно від подальшого становлення, вибору професії, того, що зветься місцем у житті.
Професійна успішна діяльність Ольги Олександрівни, Наталії Борисівни й Валентини Дмитрівни давно поцінована не лише сільчанами, а й у районі, області, і навіть Небом, а багатогранність таланту доводиться легкими сяючими усмішками на вустах, букетиками квітів у руках. Їхнє життя і заворожує, і захоплює.
Зі святом вас, дорогі сіячі розумного, доброго, вічного, з Днем вчителя! Заряду енергії і найкращих думок!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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