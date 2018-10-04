Новий успіх на фестивалі у білорусів

22 вересня вокальний аматорський ансамбль української пісні «Калина» Сновського БК на запрошення Головного управління ідеологічної роботи, культури та у справах молоді Гомельського обласного виконкому взяв участь у V Міжнародному фестивалі етнокультурних традицій «КлічПалєсся» в агромістечку Лясковичі Петриковського району Гомельської області.
О першій годині ночі 22 вересня, скориставшись послугами місцевого перевізника О.С. Кухаренка , учасники колективу вирушили у мандри до сусідньої Білорусі.
Країна нас зустріла гарними дорогами, добре освітленими населеними пунктами, скошеними узбіччями і полями, створеними із запакованих у плівку рулонів сіна та розмальованими чудернацькими фігурками казкових героїв, однаковими парканами в селах і містечках (до речі, чомусь жовтого та синього кольорів).
Цьогоріч на «КлічПолєсся» зібралось більше трьох тисяч учасників з Білорусі, Польщі, Росії та України. Сновська «Калина» одноосібно представляла нашу державу на цьому фестивалі.
Стомлених безсонною ніччю та далекою дорогою артистів чекав ще один огляд міліції зі скануванням. Виявилось, що на фестивалі будуть керівники Гомельської та Брестської області, міністр культури Білорусі, представник Президента Білорусі, народні депутати, тому на місце проведення не пропускали навіть з манікюрними ножицями, парасольками, металевими гребінцями та пляшками зі скла (вживання алкогольних напоїв було заборонено). Господарі розмістили «Калину» в просторій світлій кімнаті місцевого будинку дозвілля разом з колективом «Витоки» з м.Брянськ. Дещо насторожено чекали ми зустрічі з вимушеними сусідами, але за їхніми спантеличеними обличчями зрозуміли, що вони занепокоєні цим сусідством не менше, тим більше, що їх було п’ятеро, а нас втроє більше. Зате нас добре повеселили сценічні костюми російського колективу, виконані в яскравих синьо-жовтих кольорах українського прапора. На щастя, всім нам вистачило здорового глузду поводитись одне з одним ввічливо і толерантно, не псуючи свята господарям.
Під час репетиції з’ясувалось, що на сцені «вживу» працює тільки ведучий (до слова - єдина людина, яка на фестивалі розмовляла білоруською мовою). Білоруські та польський колективи виступали під фонограму «плюс», тому звукорежисери не переймались їх звучанням та розстановкою і кількістю мікрофонів на головній сцені. Щоб не зіпсувати виступ ансамблю, керівнику «Калини» Оксані Бондаревській довелось звернути увагу організаторів на те, що ансамбль потребує додаткових мікрофонів, і це спрацювало. Виступ «Калини» зачарував білоруську публіку майстерністю виконання українських автентичних та народних пісень, заслужено зірвавши шквал оплесків та вигуків «Браво!», а пристрасне виконання Тамарою Валькевич пісні «Ми – українці!» стало яскравою фінальною крапкою концертної програми колективу.
Під час фестивалю до учасників колективу з вітаннями підходило багато білоруських українців, які щиро раділи землякам, брали інтерв’ю білоруське центральне телебачення, радіо та багато місцевих і республіканських газет. В рамках фестивалю вісім районів Гомельської та три Брестської областей розгорнули свої подвір’я з цікавими і різноманітними дегустаціями та автентичними майстер-класами, в режимі нон-стоп працював білоруський народний ляльковий театр «Батлейка.by», проходили фестиваль книги та преси, виставка туристичного потенціалу Гомельської та Брестської областей, конкурс «Поліська пригожуня». Все було масштабно і красиво, весело і святково. Було що подивитись і чому навчитись.
Рівно 24 години витратили ми на участь у фестивалі в Білорусі. Стомились, але розійшлись по домівках задоволені і сповнені натхнення на реалізацію нових творчих планів. Учасники народного аматорського ансамблю української пісні «Калина» - це молоді, енергійні, талановиті, а головне – безмежно закохані в українську пісню та мистецтво хлопці й дівчата. Разом з креативним керівником колективу Оксаною Бондаревською вони готові і надалі радувати своїми виступами не тільки земляків, білорусів, а й жителів інших країн. Удачі вам, наші дзвінкоголосі соловейки!
Н.ДОБНЕНКО,
начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради
О першій годині ночі 22 вересня, скориставшись послугами місцевого перевізника О.С. Кухаренка , учасники колективу вирушили у мандри до сусідньої Білорусі.
Країна нас зустріла гарними дорогами, добре освітленими населеними пунктами, скошеними узбіччями і полями, створеними із запакованих у плівку рулонів сіна та розмальованими чудернацькими фігурками казкових героїв, однаковими парканами в селах і містечках (до речі, чомусь жовтого та синього кольорів).
Цьогоріч на «КлічПолєсся» зібралось більше трьох тисяч учасників з Білорусі, Польщі, Росії та України. Сновська «Калина» одноосібно представляла нашу державу на цьому фестивалі.
Стомлених безсонною ніччю та далекою дорогою артистів чекав ще один огляд міліції зі скануванням. Виявилось, що на фестивалі будуть керівники Гомельської та Брестської області, міністр культури Білорусі, представник Президента Білорусі, народні депутати, тому на місце проведення не пропускали навіть з манікюрними ножицями, парасольками, металевими гребінцями та пляшками зі скла (вживання алкогольних напоїв було заборонено). Господарі розмістили «Калину» в просторій світлій кімнаті місцевого будинку дозвілля разом з колективом «Витоки» з м.Брянськ. Дещо насторожено чекали ми зустрічі з вимушеними сусідами, але за їхніми спантеличеними обличчями зрозуміли, що вони занепокоєні цим сусідством не менше, тим більше, що їх було п’ятеро, а нас втроє більше. Зате нас добре повеселили сценічні костюми російського колективу, виконані в яскравих синьо-жовтих кольорах українського прапора. На щастя, всім нам вистачило здорового глузду поводитись одне з одним ввічливо і толерантно, не псуючи свята господарям.
Під час репетиції з’ясувалось, що на сцені «вживу» працює тільки ведучий (до слова - єдина людина, яка на фестивалі розмовляла білоруською мовою). Білоруські та польський колективи виступали під фонограму «плюс», тому звукорежисери не переймались їх звучанням та розстановкою і кількістю мікрофонів на головній сцені. Щоб не зіпсувати виступ ансамблю, керівнику «Калини» Оксані Бондаревській довелось звернути увагу організаторів на те, що ансамбль потребує додаткових мікрофонів, і це спрацювало. Виступ «Калини» зачарував білоруську публіку майстерністю виконання українських автентичних та народних пісень, заслужено зірвавши шквал оплесків та вигуків «Браво!», а пристрасне виконання Тамарою Валькевич пісні «Ми – українці!» стало яскравою фінальною крапкою концертної програми колективу.
Під час фестивалю до учасників колективу з вітаннями підходило багато білоруських українців, які щиро раділи землякам, брали інтерв’ю білоруське центральне телебачення, радіо та багато місцевих і республіканських газет. В рамках фестивалю вісім районів Гомельської та три Брестської областей розгорнули свої подвір’я з цікавими і різноманітними дегустаціями та автентичними майстер-класами, в режимі нон-стоп працював білоруський народний ляльковий театр «Батлейка.by», проходили фестиваль книги та преси, виставка туристичного потенціалу Гомельської та Брестської областей, конкурс «Поліська пригожуня». Все було масштабно і красиво, весело і святково. Було що подивитись і чому навчитись.
Рівно 24 години витратили ми на участь у фестивалі в Білорусі. Стомились, але розійшлись по домівках задоволені і сповнені натхнення на реалізацію нових творчих планів. Учасники народного аматорського ансамблю української пісні «Калина» - це молоді, енергійні, талановиті, а головне – безмежно закохані в українську пісню та мистецтво хлопці й дівчата. Разом з креативним керівником колективу Оксаною Бондаревською вони готові і надалі радувати своїми виступами не тільки земляків, білорусів, а й жителів інших країн. Удачі вам, наші дзвінкоголосі соловейки!
Н.ДОБНЕНКО,
начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради
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