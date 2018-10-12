Квитанції за електроенергію поки що доставлятимуть населенню

Вже неодноразово до редакції телефонують мешканці різних сіл району, яких бентежить питання про те, як тепер передавати показання лічильників за використану електроенергію. Адже відтепер жителям Сновщини необхідно самостійно щомісяця знімати показання приладів обліку та передавати дані станом на перше число.
Директор Щорського РЕМ Микола Михалко запевнив, що жодних проблем з передачею показань виникати не повинно, адже способів передачі даних існує багато. Для тих, хто звик користуватися Інтернетом, дані можна передавати через особистий кабінет на сайті «Чернігівобленерго». Також можна подзвонити до кол-центрів за номерами, які подаються у квитанціях. Приймають дані і всі працівники РЕМу, до яких можна зателефонувати зі стаціонарних телефонів за номерами 2-16-62 або 2-18-48. Існує варіант відправлення показників і через смс-повідомлення.
Запитую, що робити тим людям, зокрема пенсіонерам у селах, у яких немає Інтернету та телефонів? – Такі люди можуть звертатися до сільських рад, - говорить Микола Андрійович. - Приміром, у Заріччі мешканці зібрали свої дані та передали їх в.о.старости, яка потім сама передавала ці показники.
Звісно, на перший погляд, схема досить проста, проте додзвонитися на номери, подані у квитанціях, досить не просто. А ще варто пам’ятати, що якщо дані подаються пізніше 4 числа, то платити за електроенергію доведеться по збільшеному тарифу.
Не дуже зрозумілою є і сама доставка квитанцій. Поки що їх розноситимуть контролери так само, як і в минулі місяці. Але поступово ситуація змінюватиметься і достовірно не відомо, ким саме та коли до осель будуть приносити квитанції і чи приноситимуть їх взагалі.
Тетяна ЛИТВИН
Директор Щорського РЕМ Микола Михалко запевнив, що жодних проблем з передачею показань виникати не повинно, адже способів передачі даних існує багато. Для тих, хто звик користуватися Інтернетом, дані можна передавати через особистий кабінет на сайті «Чернігівобленерго». Також можна подзвонити до кол-центрів за номерами, які подаються у квитанціях. Приймають дані і всі працівники РЕМу, до яких можна зателефонувати зі стаціонарних телефонів за номерами 2-16-62 або 2-18-48. Існує варіант відправлення показників і через смс-повідомлення.
Запитую, що робити тим людям, зокрема пенсіонерам у селах, у яких немає Інтернету та телефонів? – Такі люди можуть звертатися до сільських рад, - говорить Микола Андрійович. - Приміром, у Заріччі мешканці зібрали свої дані та передали їх в.о.старости, яка потім сама передавала ці показники.
Звісно, на перший погляд, схема досить проста, проте додзвонитися на номери, подані у квитанціях, досить не просто. А ще варто пам’ятати, що якщо дані подаються пізніше 4 числа, то платити за електроенергію доведеться по збільшеному тарифу.
Не дуже зрозумілою є і сама доставка квитанцій. Поки що їх розноситимуть контролери так само, як і в минулі місяці. Але поступово ситуація змінюватиметься і достовірно не відомо, ким саме та коли до осель будуть приносити квитанції і чи приноситимуть їх взагалі.
Тетяна ЛИТВИН
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