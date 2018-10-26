Чи висітимуть на нашій клумбі новорічні іграшки?

Про центр міста вустами простих перехожих
Тетяна, 70 років:
– Ну я такого дива за своє життя ще не бачила. Об’їздила декілька великих і малих міст в Росії і Білорусі, нашій Україні, але подібної композиції та ще й у центрі міста не зустрічала.
Хоча, може, це по-європейськи, може, я просто від життя відстала.
Валентина, 65 років:
– Думала, що насадять квітів багаторічних, приміром, кущів троянд, чи, у крайньому випадку, петуній. У сусідній Корюківці вони квітнуть від весни до пізньої осені. А вийшло, що дерева ростимуть посеред площі. Може, між соснами маслюки колись виростуть , то я залюбки збиратиму. До лісу вже важко ходити…
Анатолій, 50 років:
– Мене у цьому клумбовому витворі дивує інше: як наші водії орієнтуватимуться в русі, коли рух по колу затулятимуть дерева… Чи була якась експертиза щодо загрози висаджених дерев автолюбителям?
Віктор, 41 рік:
– Якщо вже такий майстер, як Микола Бага, взяв цієї під контроль оформлення популярної в народі клумби, то діло буде. У нього руки золоті, практика є, а на фантазію він багатий. Побував за кордоном, бачив, як упорядковують прибалтійські міста. Я вірю, що буде клумба ще приваблювати не тільки своїх, а й гостей Сновська.
Світлана, 30 років:
– А я думаю, що посадили ялинки, аби під Новий рік не возитися і не вирубувати головну ялинку району по селах. Не купувати її кожен рік за шалені гроші, а взяти і повісити іграшки на клумбу!
Записала Олена КОМПАНЕЦЬ
Тетяна, 70 років:
– Ну я такого дива за своє життя ще не бачила. Об’їздила декілька великих і малих міст в Росії і Білорусі, нашій Україні, але подібної композиції та ще й у центрі міста не зустрічала.
Хоча, може, це по-європейськи, може, я просто від життя відстала.
Валентина, 65 років:
– Думала, що насадять квітів багаторічних, приміром, кущів троянд, чи, у крайньому випадку, петуній. У сусідній Корюківці вони квітнуть від весни до пізньої осені. А вийшло, що дерева ростимуть посеред площі. Може, між соснами маслюки колись виростуть , то я залюбки збиратиму. До лісу вже важко ходити…
Анатолій, 50 років:
– Мене у цьому клумбовому витворі дивує інше: як наші водії орієнтуватимуться в русі, коли рух по колу затулятимуть дерева… Чи була якась експертиза щодо загрози висаджених дерев автолюбителям?
Віктор, 41 рік:
– Якщо вже такий майстер, як Микола Бага, взяв цієї під контроль оформлення популярної в народі клумби, то діло буде. У нього руки золоті, практика є, а на фантазію він багатий. Побував за кордоном, бачив, як упорядковують прибалтійські міста. Я вірю, що буде клумба ще приваблювати не тільки своїх, а й гостей Сновська.
Світлана, 30 років:
– А я думаю, що посадили ялинки, аби під Новий рік не возитися і не вирубувати головну ялинку району по селах. Не купувати її кожен рік за шалені гроші, а взяти і повісити іграшки на клумбу!
Записала Олена КОМПАНЕЦЬ
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