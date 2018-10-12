Покращення життя міста починається з кожного

Усі ми хочемо жити в охайному та красивому місті, з чистими узбіччями, відремонтованими дорогами, і, звісно ж, з якісним вуличним освітленням.
У Сновську ще з минулого року поступово почали модернізувати вуличне освітлення. Зокрема, замінювати старі лампочки на нові світлодіодні. Вони майже втричі енергоефективніші та дають якісніше освітлення, яке безпосередньо впливає на безпеку дорожнього руху.
Та, на жаль, деяких мешканців Сновська освітлення вулиць очевидно дратує. Вже другий рік поспіль по вулиці Гагаріна прямо зі стовпів знімають світлодіодні лампочки. Вони не дешеві, їх ціна коливається від 180 до 270 гривень. Для того, щоб забезпечити ними всі вулиці міста, необхідно витратити величезні кошти. За словами начальника ЖЕД Ганни Кошової, минулого року неодноразово розбивали і плафони, і лампочки, а тепер до всього цього додалися ще й крадіжки.
Останнім часом у соціальних мережах все частіше натрапляємо на ваші дописи про те, як багато чого не вистачає місту та як можна його покращити. Проте, чомусь навіть ті невеличкі зрушення та покращення, які вже зроблені, ніхто не цінує та не береже. Люди, схаменіться! Звідки у вас така цинічна неповага самих до себе? Якщо ви дійсно хочете покращення,то почніть його, в першу чергу, із самих себе. Не покривайте та не приховуйте прізвища тих, хто вчиняє подібне.
Тетяна ЛИТВИН
У Сновську ще з минулого року поступово почали модернізувати вуличне освітлення. Зокрема, замінювати старі лампочки на нові світлодіодні. Вони майже втричі енергоефективніші та дають якісніше освітлення, яке безпосередньо впливає на безпеку дорожнього руху.
Та, на жаль, деяких мешканців Сновська освітлення вулиць очевидно дратує. Вже другий рік поспіль по вулиці Гагаріна прямо зі стовпів знімають світлодіодні лампочки. Вони не дешеві, їх ціна коливається від 180 до 270 гривень. Для того, щоб забезпечити ними всі вулиці міста, необхідно витратити величезні кошти. За словами начальника ЖЕД Ганни Кошової, минулого року неодноразово розбивали і плафони, і лампочки, а тепер до всього цього додалися ще й крадіжки.
Останнім часом у соціальних мережах все частіше натрапляємо на ваші дописи про те, як багато чого не вистачає місту та як можна його покращити. Проте, чомусь навіть ті невеличкі зрушення та покращення, які вже зроблені, ніхто не цінує та не береже. Люди, схаменіться! Звідки у вас така цинічна неповага самих до себе? Якщо ви дійсно хочете покращення,то почніть його, в першу чергу, із самих себе. Не покривайте та не приховуйте прізвища тих, хто вчиняє подібне.
Тетяна ЛИТВИН
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