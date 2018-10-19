Вкрали навіть ворота

3 жовтня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в с.Петрівка невідомі особи з території крохмального заводу вкрали металеві ворота.
5 жовтня надійшла заява про те, що з господарства заявника було викрадено по 1 кілограму гороху, гречки, рису, пшона, 200 г смальцю, 2 металеві мантеровки, 4 рожкові ключі.
9 жовтня надійшло повідомлення про те, що в м.Сновськ в заявниці з куртки вкрали гаманець, в якому було 900 грн і банківська картка.
12 жовтня надійшло повідомлення про те, що в м.Сновськ у брата заявниці гр. К викрали банківську картку та розрахувалися нею в магазині «АТБ».
14 жовтня заявник виявив зникнення 50 доларів США з кишені куртки, яка висіла в роздягальні на заводі продовольчих товарів м.Сновськ.
О.КУЦЕНКО, т.в.о. начальника
Сновського відділення поліції
5 жовтня надійшла заява про те, що з господарства заявника було викрадено по 1 кілограму гороху, гречки, рису, пшона, 200 г смальцю, 2 металеві мантеровки, 4 рожкові ключі.
9 жовтня надійшло повідомлення про те, що в м.Сновськ в заявниці з куртки вкрали гаманець, в якому було 900 грн і банківська картка.
12 жовтня надійшло повідомлення про те, що в м.Сновськ у брата заявниці гр. К викрали банківську картку та розрахувалися нею в магазині «АТБ».
14 жовтня заявник виявив зникнення 50 доларів США з кишені куртки, яка висіла в роздягальні на заводі продовольчих товарів м.Сновськ.
О.КУЦЕНКО, т.в.о. начальника
Сновського відділення поліції
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