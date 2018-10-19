пятница, 19 октября 2018 г.

Вкрали навіть ворота

3 жовтня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в с.Петрівка невідомі особи з території крохмального заводу вкрали металеві ворота.

5 жовтня  надійшла заява про те, що  з господарства заявника було викрадено  по 1 кілограму гороху,  гречки, рису, пшона, 200 г смальцю, 2 металеві мантеровки, 4 рожкові ключі.
9 жовтня надійшло повідомлення про те, що  в м.Сновськ в заявниці з куртки вкрали гаманець, в якому було 900 грн і банківська картка.
12 жовтня  надійшло повідомлення про те, що  в м.Сновськ у брата заявниці гр. К викрали  банківську картку  та розрахувалися нею в магазині «АТБ».
14 жовтня заявник виявив зникнення  50  доларів США з кишені куртки, яка висіла в роздягальні на заводі продовольчих товарів м.Сновськ.
О.КУЦЕНКО, т.в.о. начальника
 Сновського відділення поліції
Автор: на
Ярлыки:

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