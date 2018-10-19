Коли готують з любов’ю

20 жовтня – міжнародний день кухаря і кулінара
Кухар – не просто професія, багато хто називає це мистецтвом. Приготувати що-небудь їстівне може кожен, але кухарі не просто готують, вони творять, експериментують, поєднуючи, здавалося б, на перший погляд, непоєднувані продукти та смаки. Приготування їжі – унікальний процес, який досконало освоїти дається далеко не кожному.
У Сновському дитячому садочку №1 працюють по-справжньому талановиті та працьовиті кухарі Наталія Попова, Олена Цибра та Тетяна Клименко (на фото зліва направо). Кожна з них пропрацювала на кухні дитячого садочка по 25 років, а Тетяна Петрівна – 35. За роки, проведені на кухні, вони до досконалості відточили свої вміння та навички. Страви, приготовані ними, дітки завжди їдять із задоволенням. А це дійсно достойно великої шани, адже догодити найменшеньким дуже непросто.
Робота кухаря в дитячому садочку – вдвічі відповідальніша, адже від приготованої страви залежить здоров’я дітей. Всі продукти ретельно перевіряються, а кожна страва має технологічну картку. Ірина Мельниченко, медична сестра закладу, особисто дегустує та перевіряє страви перед подачею їх дітлахам. Але за весь час роботи жодних нарікань не було. Страви завжди – смачні, поживні та корисні.
– Дуже приємно, коли на вулиці чи в магазині підходять дітки з батьками та дякують за смачні обіди та сніданки, - говорять кухарі. - А часто навіть питають рецепти наших котлеток, пиріжків, омлетів та запіканок.
У чому секрет приготування? В любові. Ми в кожну страву вкладаємо душу, аби догодити малюкам.
Щодня жінки готують майже для 200 вихованців закладу. Це заняття їм не набридає, навпаки, вони стараються здивувати малят креативною презентацією, новими смаками та рецептами.
На «Свято борщу», яке проходило на День Незалежності, кухарі приготували смачний борщ з пампушками та часником, який гості свята їли із задоволенням. Оцінило старання талановитих кухарів і журі, віддавши закладу почесне третє місце.
Тож, шановні кулінари, зі святом вас! Міцного здоров’я, терпіння, натхнення та миру.
Тетяна ЛИТВИН
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