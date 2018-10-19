Футбольні змагання
28 вересня в Ріпках відбувся груповий етап змагань «Шкіряний м’яч» по 2007 року народження.
Першу гру наша команда зіграла з Городнею та перемогла з рахунком 3:0. У другій грі поступилася команді з Чернігівської області – 2:1. Третю гру з командою м.Ріпки виграли з рахунком 7:1. Таким чином, зайнявши у підсумку 2 місце у групі, команда пройшла у півфінал, який проходитиме навесні. Кращими гравцями стали Кирило Довгаль, Роман Мірошниченко та Денис Нікитенко.
5 жовтня у Сосниці відбувся груповий етап змагань «Шкіряний м’яч» по 2006 року народження. Першу гру наша команда грала з командою м.Короп. І хоч вона протягом всієї гри і домінувала, але удар, що наніс суперник, виявився дуже результативним, тому команди зіграли в нічию – 1:1. У другій грі перемогли команду Сосниці – 2:0, у третій – програли Корюківці – 0:1. Остання гра з Семенівкою закінчилася нічиєю – 1:1. І хоч учасники команди демонстрували чудову гру, проте у підсумку 1 місце посіла команда м.Короп (набравши 7 очок), 2 – м.Семенівка (6 очок), 3 – Сновськ (5), 4 – Сосниця (4) та 5 – Корюківка (4). Кращими у цій грі стали Богдан Колодюк, Сергій Литвиненко та Антон Зенченко.
7 жовтня відбулися чвертьфінальні ігри об’єднаного кубка району з футболу серед дорослих. У підсумку сновський «Енергетик» програв команді «Колос» с.Дібрівне – 0:2. «Тайм» виграв у команди с.Мощенка – 5:2 та пройшов у півфінал, де зустрінеться з «Колосом» с. Дібрівне.
Кубок з кікбоксингу
З 11 по 13 жовтня відбувся відкритий Кубок міста Чернігів з кікбоксингу. Участь у змаганнях взяли одинадцять вихованців Сновської ДЮСШ «Колос» (тренер-викладач Олександр Закревський). Кожен з них у своїй ваговій категорії у двох версіях виступив дуже вдало.
Кирило Бабич у версії лайт-контакт і хард-боксинг виборов два перші місця. Дмитро Кушнір, Євген Акуленко, Данило Онацький, Радіон Кашпур, Костянтин Погорілко у всіх версіях посіли другі місця. У версіях лайт-контакт, фул-контакт, хард-боксинг Кирило Артеменко, Данило Заєць вибороли перше та друге місце. Владислав Дятел, Данило Кононевич та Владислав Сергієнко у версіях фул-контакт вибороли перші місця, а у хард-боксингу – треті.
В підсумку, команда ДЮСШ «Колос» виборола Кубок за третє командне місце.
28 вересня в Ріпках відбувся груповий етап змагань «Шкіряний м’яч» по 2007 року народження.
Першу гру наша команда зіграла з Городнею та перемогла з рахунком 3:0. У другій грі поступилася команді з Чернігівської області – 2:1. Третю гру з командою м.Ріпки виграли з рахунком 7:1. Таким чином, зайнявши у підсумку 2 місце у групі, команда пройшла у півфінал, який проходитиме навесні. Кращими гравцями стали Кирило Довгаль, Роман Мірошниченко та Денис Нікитенко.
5 жовтня у Сосниці відбувся груповий етап змагань «Шкіряний м’яч» по 2006 року народження. Першу гру наша команда грала з командою м.Короп. І хоч вона протягом всієї гри і домінувала, але удар, що наніс суперник, виявився дуже результативним, тому команди зіграли в нічию – 1:1. У другій грі перемогли команду Сосниці – 2:0, у третій – програли Корюківці – 0:1. Остання гра з Семенівкою закінчилася нічиєю – 1:1. І хоч учасники команди демонстрували чудову гру, проте у підсумку 1 місце посіла команда м.Короп (набравши 7 очок), 2 – м.Семенівка (6 очок), 3 – Сновськ (5), 4 – Сосниця (4) та 5 – Корюківка (4). Кращими у цій грі стали Богдан Колодюк, Сергій Литвиненко та Антон Зенченко.
7 жовтня відбулися чвертьфінальні ігри об’єднаного кубка району з футболу серед дорослих. У підсумку сновський «Енергетик» програв команді «Колос» с.Дібрівне – 0:2. «Тайм» виграв у команди с.Мощенка – 5:2 та пройшов у півфінал, де зустрінеться з «Колосом» с. Дібрівне.
Кубок з кікбоксингу
З 11 по 13 жовтня відбувся відкритий Кубок міста Чернігів з кікбоксингу. Участь у змаганнях взяли одинадцять вихованців Сновської ДЮСШ «Колос» (тренер-викладач Олександр Закревський). Кожен з них у своїй ваговій категорії у двох версіях виступив дуже вдало.
Кирило Бабич у версії лайт-контакт і хард-боксинг виборов два перші місця. Дмитро Кушнір, Євген Акуленко, Данило Онацький, Радіон Кашпур, Костянтин Погорілко у всіх версіях посіли другі місця. У версіях лайт-контакт, фул-контакт, хард-боксинг Кирило Артеменко, Данило Заєць вибороли перше та друге місце. Владислав Дятел, Данило Кононевич та Владислав Сергієнко у версіях фул-контакт вибороли перші місця, а у хард-боксингу – треті.
В підсумку, команда ДЮСШ «Колос» виборола Кубок за третє командне місце.
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