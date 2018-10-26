Чергові зміни у субсидіях

За повідомленням управління соціального захисту населення, знову відбулися зміни в призначенні субсидій. Нижче публікуємо основні умови її нарахування чи ненадання.
Житлову субсидію не може бути призначено: якщо опалювальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв. м для квартир та 200 кв. м для індивідуальних будинків (крім приміщень / будинків, на які оформлено два і більше окремі особові рахунки до 1 травня 2018 р. і опалювальна площа кожної частини не перевищує 120 кв. м та 200 кв. м відповідно); якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які за даними Єдиного реєстру боржників мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря); якщо у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства відсутні доходи або дохід менший ніж розмір мінімальної заробітної плати або ними або за них не сплачено ЄСВ в розмірі не меншому від мінімального сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи і такі особи перебували за кордоном більше 60 днів (крім пенсіонерів, які отримують дохід в ПФУ, осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком ЛКК, є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, а також якщо працездатні особи в період, за який враховуються доходи для призначення субсидії, документально підтвердили шляхом надання легалізованих в Україні документів набуття страхового стажу в інших країнах, з якими укладено договори про соціальне забезпечення та осіб, які перебувають у відрядженні, на лікуванні або навчанні за кордоном).
Під час призначення субсидії враховуються: доходи членів сім’ї особи зі складу домогосподарства (чоловік, дружина, неповнолітні діти) у разі, коли їх зареєстроване / фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства (крім доходів батьків у разі призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитках за місцем навчання, та доходів одного з батьків дитини у разі призначення субсидії другому з батьків з дитиною у разі, коли батьки розлучені). При цьому соціальні норми на таких осіб не розраховуються; грошові перекази, отримані із-за кордону.
До сукупного доходу не враховуються аліменти, отримані на дітей, та сплачені аліменти (за умови документального підтвердження фактичної сплати).
Для осіб, які у періоді, за який враховуються доходи, отримували допомогу по безробіттю до сукупного доходу, враховується: за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи,- дохід у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи; за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, більшому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, фактично отримані доходи; за кожний місяць, у якому відсутні доходи,- дохід у сумі трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.
Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу. У разі, коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.
За більш детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення або за тел. 2-13-65.
Житлову субсидію не може бути призначено: якщо опалювальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв. м для квартир та 200 кв. м для індивідуальних будинків (крім приміщень / будинків, на які оформлено два і більше окремі особові рахунки до 1 травня 2018 р. і опалювальна площа кожної частини не перевищує 120 кв. м та 200 кв. м відповідно); якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які за даними Єдиного реєстру боржників мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря); якщо у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства відсутні доходи або дохід менший ніж розмір мінімальної заробітної плати або ними або за них не сплачено ЄСВ в розмірі не меншому від мінімального сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи і такі особи перебували за кордоном більше 60 днів (крім пенсіонерів, які отримують дохід в ПФУ, осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком ЛКК, є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, а також якщо працездатні особи в період, за який враховуються доходи для призначення субсидії, документально підтвердили шляхом надання легалізованих в Україні документів набуття страхового стажу в інших країнах, з якими укладено договори про соціальне забезпечення та осіб, які перебувають у відрядженні, на лікуванні або навчанні за кордоном).
Під час призначення субсидії враховуються: доходи членів сім’ї особи зі складу домогосподарства (чоловік, дружина, неповнолітні діти) у разі, коли їх зареєстроване / фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства (крім доходів батьків у разі призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитках за місцем навчання, та доходів одного з батьків дитини у разі призначення субсидії другому з батьків з дитиною у разі, коли батьки розлучені). При цьому соціальні норми на таких осіб не розраховуються; грошові перекази, отримані із-за кордону.
До сукупного доходу не враховуються аліменти, отримані на дітей, та сплачені аліменти (за умови документального підтвердження фактичної сплати).
Для осіб, які у періоді, за який враховуються доходи, отримували допомогу по безробіттю до сукупного доходу, враховується: за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи,- дохід у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи; за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, більшому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, фактично отримані доходи; за кожний місяць, у якому відсутні доходи,- дохід у сумі трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.
Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу. У разі, коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.
За більш детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення або за тел. 2-13-65.
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