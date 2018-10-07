Саме такими словами, 28 вересня, розпочали свій навчальний день учні та вчителі Тур’янського НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ», бо саме цей освітній заклад Сновщини тісно пов’язаний з ім’ям видатного світоча української педагогіки Василя Сухомлинського.
Ще з 2011 року вчителів та учнів НВК зацікавила діяльність та методика виховання Василя Олександровича. Вони почали проводити дослідно-експериментальну діяльність з вивчення та творчого використання його педагогічної спадщини в освітньому процесі. І в результаті клопітких та цікавих досліджень НВК став опорним навчальним закладом в районі з впровадження та використання ідей відомого педагога.
А оскільки цими днями Україна відзначає 100-річчя з дня народження цього просвітителя, то і НВК не міг стояти осторонь цього. Протягом тижня у стінах закладу проводилося багато різноманітних заходів, присвячених Василю Сухомлинському.
Для дошкільняток вихователька Олена Терещенко підготувала цікаве заняття з використанням здоров’я зберігаючих технологій. Діти займалися корисними вправами на свіжому повітрі, грали в різноманітні ігри та насолоджувалися часом, проведеним з друзями.
Для старших учнів (8-9 класів) вчителі Олена Мороз та Ольга Горбик підготували урок людяності з елементами тренінгу за творами В.Сухомлинського «Пишаюсь тим, що я людина».
Уся школа була присутньою на єдиному уроці доброти, присвяченому пам’яті Василя Сухомлинського «Життєва мудрість Педагога і вічна, і свята», підготовленому Оленою Мороз, Катериною Захарченко та Петром Лінським.
Але найбільше сподобався та згуртував дітей флешмоб «Малюємо за Сухомлинським», на якому діти могли проявити свої таланти та творчість і зобразити на своїх малюнках все те, що відчували та знали про діяльність та творчість українського педагога.
Творчість та педагогічну спадщину славетного педагога важко переоцінити. Гуманістичні ідеї Сухомлинського – це ідеї майбутнього. Він був, він є, він житиме в віках!
Фото з архіву НВК
Тетяна ЛИТВИН
Ще з 2011 року вчителів та учнів НВК зацікавила діяльність та методика виховання Василя Олександровича. Вони почали проводити дослідно-експериментальну діяльність з вивчення та творчого використання його педагогічної спадщини в освітньому процесі. І в результаті клопітких та цікавих досліджень НВК став опорним навчальним закладом в районі з впровадження та використання ідей відомого педагога.
А оскільки цими днями Україна відзначає 100-річчя з дня народження цього просвітителя, то і НВК не міг стояти осторонь цього. Протягом тижня у стінах закладу проводилося багато різноманітних заходів, присвячених Василю Сухомлинському.
Для дошкільняток вихователька Олена Терещенко підготувала цікаве заняття з використанням здоров’я зберігаючих технологій. Діти займалися корисними вправами на свіжому повітрі, грали в різноманітні ігри та насолоджувалися часом, проведеним з друзями.
Для старших учнів (8-9 класів) вчителі Олена Мороз та Ольга Горбик підготували урок людяності з елементами тренінгу за творами В.Сухомлинського «Пишаюсь тим, що я людина».
Уся школа була присутньою на єдиному уроці доброти, присвяченому пам’яті Василя Сухомлинського «Життєва мудрість Педагога і вічна, і свята», підготовленому Оленою Мороз, Катериною Захарченко та Петром Лінським.
Але найбільше сподобався та згуртував дітей флешмоб «Малюємо за Сухомлинським», на якому діти могли проявити свої таланти та творчість і зобразити на своїх малюнках все те, що відчували та знали про діяльність та творчість українського педагога.
Творчість та педагогічну спадщину славетного педагога важко переоцінити. Гуманістичні ідеї Сухомлинського – це ідеї майбутнього. Він був, він є, він житиме в віках!
Фото з архіву НВК
Тетяна ЛИТВИН
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