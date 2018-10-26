Альпійську гірку на площі облаштовують учні нашого училища

Майже рік тому розпочалися ремонтні роботи на площі міста. Виконавцем робіт було визначено ФОП Барсегян З.Х., який за 4,778 млн. грн. мав відремонтувати асфальтове покриття на площі по вулиці Залізничній у Сновську, нанести дорожню розмітку та облаштувати клумбу в центрі площі у вигляді вічнозеленої альпійської гірки (про це докладно писала і наша газета «Промінь» у листопаді 2017-го). Але чомусь багато хто й досі вважає, що на тій клумбі мають рости квіти.
Як повідомили нам у міськраді, проект ще не завершено. Асфальт на площі та частково на вул.Залізничній зробили. Коли його покладуть повністю за умовами тендеру, тоді й нанесуть дорожню розмітку. Зараз іде облаштування альпійської гірки. Підрядник, який виграв тендер, сам наймає на роботу інші фірми, укладає договори субпідряду за необхідності. Для створення альпійської гірки було запрошено наше вище училище лісового господарства, яке має своїх фахівців з озеленення та дизайну територій. Навесні завезли грунт, згодом засівали гірчицею для його осідання і формування. А нині, за всіма правилами, учні ВПУЛГ під керівництвом майстрів Анастасії Баглай та Миколи Баги висадили вічнозелені рослини – ялини, самшит, туї. Саме посаджені восени вони приймаються найкраще.
Відділі оргкадрової та інформаційної роботи міської ради поінформував, що до виконавця робіт були виставлені такі вимоги: альпійська гірка має бути засаджена сонцестійкими рослинами, які не потребують активного поливу; гірка повинна мати естетичний вигляд не лише влітку, а й протягом всього року; рослини, висаджені на ній, не повинні впливати на безпеку дорожнього руху та обмежувати видимість. Таким чином ВПУЛГ була розроблена композиція для клумби з вічнозелених рослин та каміння і щебеню. Щоб на гірці не росли бур’яни, її накрито спеціальною плівкою, яка ще й захищатиме грунт від пересихання.
Як завжди, у нашому місті знаходяться невдоволені мешканці, яким заважає клумба. То вона нібито перекриває видимість доріг, які прилягають до площі, то через неї зменшився майданчик для стоянки авто біля АТБ, то чому на ній не ростуть чорнобривці? Скільки людей, стільки й думок, і кожен має на це право. Але краще щось дійсно робити гарне, ніж пліткувати. Приємно, що не перевилися на Сновщині люди, які дбають про естетичну красу рідного краю і створюють клумби навколо своїх магазинів, будинків. А не засмічують і трощать, і крадуть, як, приміром, це сталося в гідропарку. На цьому тижні металеві секції паркану знову почали зникати потихеньку. Скоріш за все у темну пору доби їх крадуть і здають на металобрухт. Там нема відеокамер і охорони, але це не значить, що паркан можна нищити!
Застерігаємо: якщо вже хтось накинув оком на ялинки та туї на альпійській гірці - відеоспостереження на площі ведеться цілодобово:)
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Як повідомили нам у міськраді, проект ще не завершено. Асфальт на площі та частково на вул.Залізничній зробили. Коли його покладуть повністю за умовами тендеру, тоді й нанесуть дорожню розмітку. Зараз іде облаштування альпійської гірки. Підрядник, який виграв тендер, сам наймає на роботу інші фірми, укладає договори субпідряду за необхідності. Для створення альпійської гірки було запрошено наше вище училище лісового господарства, яке має своїх фахівців з озеленення та дизайну територій. Навесні завезли грунт, згодом засівали гірчицею для його осідання і формування. А нині, за всіма правилами, учні ВПУЛГ під керівництвом майстрів Анастасії Баглай та Миколи Баги висадили вічнозелені рослини – ялини, самшит, туї. Саме посаджені восени вони приймаються найкраще.
Відділі оргкадрової та інформаційної роботи міської ради поінформував, що до виконавця робіт були виставлені такі вимоги: альпійська гірка має бути засаджена сонцестійкими рослинами, які не потребують активного поливу; гірка повинна мати естетичний вигляд не лише влітку, а й протягом всього року; рослини, висаджені на ній, не повинні впливати на безпеку дорожнього руху та обмежувати видимість. Таким чином ВПУЛГ була розроблена композиція для клумби з вічнозелених рослин та каміння і щебеню. Щоб на гірці не росли бур’яни, її накрито спеціальною плівкою, яка ще й захищатиме грунт від пересихання.
Як завжди, у нашому місті знаходяться невдоволені мешканці, яким заважає клумба. То вона нібито перекриває видимість доріг, які прилягають до площі, то через неї зменшився майданчик для стоянки авто біля АТБ, то чому на ній не ростуть чорнобривці? Скільки людей, стільки й думок, і кожен має на це право. Але краще щось дійсно робити гарне, ніж пліткувати. Приємно, що не перевилися на Сновщині люди, які дбають про естетичну красу рідного краю і створюють клумби навколо своїх магазинів, будинків. А не засмічують і трощать, і крадуть, як, приміром, це сталося в гідропарку. На цьому тижні металеві секції паркану знову почали зникати потихеньку. Скоріш за все у темну пору доби їх крадуть і здають на металобрухт. Там нема відеокамер і охорони, але це не значить, що паркан можна нищити!
Застерігаємо: якщо вже хтось накинув оком на ялинки та туї на альпійській гірці - відеоспостереження на площі ведеться цілодобово:)
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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