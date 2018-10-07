Ліс хворіє. А ліків поки що не існує

На сайті Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства розміщено інформацію про те, що соснові ліси області, наше національне багатство, всихають шаленими темпами. І вина в цьому – жук верхівковий короїд, який з’явився в нашій місцевості приблизно два роки тому. Як виявилося, страждають від цього паразита й інші країни Європи, зокрема, Білорусь та Польща.
КОРОЇД. Яка ситуація на Сновщині і як борються з ним наші лісівники запитуємо у лісничого Щорського лісництва Станіслава МОЦАРА.
– Темпи ураження сосни короїдом, на превеликий жаль, збільшуються. Ви самі, буваючи в лісі, можете помітити, що з’являються нові й нові осередки, де на деревах жовтіє, а потім опадає хвоя. Ми іноді називаємо цей процес «біологічною пожежею», адже сосни стоять «голі», ніби обгоріли у вогні. Зарадити наразі лиху можуть лише санітарні рубки, - говорить Станіслав Володимирович. Уражені дерева можна використовувати на дрова або пиломатеріали. Знищуючи кору – знищується і шкідник. В Україні пробували боротися з короїдом хімічним способом, але хімікати не діють на жука, який майже весь час живе під корою. Пробували ставити феромонні пастки, навіть принаджували птахів і природних ворогів верхівкового короїда – мурахожука, але суттєвого ефекту це не дає. А спекотна погода влітку, яка встановилася в останні роки, сприяє розмноженню паразитів у нашій місцевості. Температура підвищується і зменшується кількість опадів, через це знижується рівень ґрунтових вод і дерева втрачають опір до шкідників. Для лісів напад короїда набуває катастрофічного розмаху!
Як для нашої місцевості є ще одна проблема у боротьбі з цією хворобою. На території лісництва розташовані природоохоронні ділянки - міський лісопарк, урочище «Вершини», «Низківка» тощо. Хоч ці ліси знаходяться у нашому підпорядкуванні, але ми не маємо права тут спилювати дерева, навіть прибирати ті, що впали від буревію – заборонено Законом України! Ось короїд тут і розкошує! – переймається лісничий.
ПОЖЕЖІ і МОНІТОРИНГ. Проте природний фактор не єдина проблема в лісі. Є ще й людський. За нинішній рік сталося 8 лісових пожеж (три з них – у лісопарку). Зазвичай, це недбалість відпочиваючих, які залишають багаття, або бездумні підпали трави, через які потім займаються лісові насадження. У лісництві є своя пожежна команда. Іноді доводиться викликати на допомогу й МНС. Завдяки швидкому і вчасному реагуванню всіх пожежних вдається ліквідувати осередки займання з мінімальними збитками. Площа постраждалих лісів склала в цьому році всього 9 соток.
Особливо допомагає лісовій пожежній команді камера відеоспостереження, яка працює в режимі онлайн і може обертатися на 360 градусів. (До речі, такі пристрої встановлені в кожному лісництві. Це дозволяє швидко визначити точну місцевість, де виникло займання. І не тільки в лісі, а й у населеному пункті). Щоранку на зміну заступає фахівець і моніторить лісові масиви. Відеокамера має гарну роздільну здатність. Приміром, зі Щорського лісництва видно Корюківщину, церкву в селі Петрівка. До речі, на моніторі одразу видно ділянки лісу, уражені короїдом. Це коричнево-оранжеві, а подекуди сірі плями (де жук живе 2 роки) на фоні зелених масивів.
У літній період лісівники проводили інформаційну роботу з відвідувачами лісу. Роздавали листівки з номерами телефонів і правилами пожежної безпеки тим, хто збирав ягоди.
– Завдяки людям, які отримали листівки і згодом зателефонували нам, було оперативно ліквідовано дві лісові пожежі, - повідомив Станіслав Моцар.
Низька культура ЗЕМЛЯКІВ. А ще він вкотре наголошує про низьку культуру наших людей. Це, мабуть, в крові – віднести сміття в ліс чи кинути його на узбіччі. Лавочки і бесідки у рекреаційних зонах трощать, розкидають пакети, пляшки тощо. Уявляєте, навіть туалет вкрасти хотіли, але лісівники встановлюючи, завбачливо прив’язали його тросами. Замість того, щоб займатися своєю основною роботою – охороною і відтворенням лісу, працівникам лісництва доводиться ще й очищати його від непотребу. Лише за один день прибирання назбирали цілий причіп сміття у лісі.
Вони робитимуть це й надалі, щоб ліси не перетворилися на полігони відходів людської життєдіяльності. Хоч іноді, кажуть, що у них просто опускаються руки від дій сновчан...
– Уявляєте, щойно прибрали узбіччя в напрямку Єнькової Рудні, а їдемо через деякий час, а там знову лежать мішки. З дохлими кролями, шкурами та головами забитих телят і корів! Це нормально?! – обурюється лісничий.
Не хотілося писати про погане, але ви, дорогі земляки, вкотре змусили. Якщо хоч одна людина, прочитавши статтю, більше не повезе сміття до лісу або загасить багаття після відпочинку на природі, значить, публікація була не даремна.
А тепер нарешті про позитив. Щорське лісництво, незважаючи на всі проблеми, трудиться досить успішно і є одним з найкращих серед лісництв ДП «Корюківський лісгосп». Тут займаються лісогосподарськими і лісокультурними роботами. За 2018 рік здійснено 10,5 тис. м куб. рубок. У той же час зібрали 2 кг насіння берези, 100 кг жолудів, 800 кг шишок і передали сушити у Брецьке лісництво. На всій закріпленій території постійно за планом саджають, доглядають, проріджують, вирізають чагарники у міжряддях молодого лісу, проводять інші роботи. На подвір’ї лісництва у трьох коробках підростає розсада сосни (близько 37 тисяч штук). Основну масу посадкового матеріалу беруть у Новоборовицькому лісництві.
Саме в цьому підприємстві свого часу і розпочав роботу Станіслав Моцар, а офіційне призначення на посаду лісничого Щорського лісництва отримав у лютому 2017-го. Він щиро вдячний своїм наставникам - Сергію Аніщенку та його батьку Михайлу Аніщенку. «Я пройшов дуже гарну школу у Нових Боровичах. Отримав не тільки професійні навички, а й набув неоціненний досвід працювати в колективі, спілкуватися з людьми, поважати колег і їхню працю». Нещодавно був призначений безпосередній начальник Станіслава Моцара - новий керівник ДП «Корюківський лісгосп» Олег Петренко. Лісничий каже, що встиг з ним поспілкуватися, йому імпонує ставлення нового директора до колективу, зважений і професійний підхід до роботи у лісовій галузі.
ДРОВА. Незабаром настане черговий опалювальний сезон. Зважаючи на те, що Сновщина масово переходить замість газу на опалення дровами, ми запитали про їх наявність в лісництві та ціну. Лісничий повідомив, що коштує куб дров від 170 грн. Але це, якщо ви власним транспортом будете вивозити їх з лісу. Нині лісівникам поставлене завдання у першу чергу забезпечити дровами школи і ФАПи. Причому як у нашому районі, так і в Корюківському, де проходять межі лісництва.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Довідково. Щорське лісництво – це одне з семи лісництв ДП «Корюківський лісгосп», розташоване на території трьох районів: Сновського, Корюківського та Городнянського. До нього входять 11 урочищ. Загальна площа лісництва складає 5425 га. У колективі працює 28 чоловік. Територія лісництва протяжна, розкинулася на 39 км в один бік від Сновська та на 35 км в інший.
КОРОЇД. Яка ситуація на Сновщині і як борються з ним наші лісівники запитуємо у лісничого Щорського лісництва Станіслава МОЦАРА.
– Темпи ураження сосни короїдом, на превеликий жаль, збільшуються. Ви самі, буваючи в лісі, можете помітити, що з’являються нові й нові осередки, де на деревах жовтіє, а потім опадає хвоя. Ми іноді називаємо цей процес «біологічною пожежею», адже сосни стоять «голі», ніби обгоріли у вогні. Зарадити наразі лиху можуть лише санітарні рубки, - говорить Станіслав Володимирович. Уражені дерева можна використовувати на дрова або пиломатеріали. Знищуючи кору – знищується і шкідник. В Україні пробували боротися з короїдом хімічним способом, але хімікати не діють на жука, який майже весь час живе під корою. Пробували ставити феромонні пастки, навіть принаджували птахів і природних ворогів верхівкового короїда – мурахожука, але суттєвого ефекту це не дає. А спекотна погода влітку, яка встановилася в останні роки, сприяє розмноженню паразитів у нашій місцевості. Температура підвищується і зменшується кількість опадів, через це знижується рівень ґрунтових вод і дерева втрачають опір до шкідників. Для лісів напад короїда набуває катастрофічного розмаху!
Як для нашої місцевості є ще одна проблема у боротьбі з цією хворобою. На території лісництва розташовані природоохоронні ділянки - міський лісопарк, урочище «Вершини», «Низківка» тощо. Хоч ці ліси знаходяться у нашому підпорядкуванні, але ми не маємо права тут спилювати дерева, навіть прибирати ті, що впали від буревію – заборонено Законом України! Ось короїд тут і розкошує! – переймається лісничий.
ПОЖЕЖІ і МОНІТОРИНГ. Проте природний фактор не єдина проблема в лісі. Є ще й людський. За нинішній рік сталося 8 лісових пожеж (три з них – у лісопарку). Зазвичай, це недбалість відпочиваючих, які залишають багаття, або бездумні підпали трави, через які потім займаються лісові насадження. У лісництві є своя пожежна команда. Іноді доводиться викликати на допомогу й МНС. Завдяки швидкому і вчасному реагуванню всіх пожежних вдається ліквідувати осередки займання з мінімальними збитками. Площа постраждалих лісів склала в цьому році всього 9 соток.
Особливо допомагає лісовій пожежній команді камера відеоспостереження, яка працює в режимі онлайн і може обертатися на 360 градусів. (До речі, такі пристрої встановлені в кожному лісництві. Це дозволяє швидко визначити точну місцевість, де виникло займання. І не тільки в лісі, а й у населеному пункті). Щоранку на зміну заступає фахівець і моніторить лісові масиви. Відеокамера має гарну роздільну здатність. Приміром, зі Щорського лісництва видно Корюківщину, церкву в селі Петрівка. До речі, на моніторі одразу видно ділянки лісу, уражені короїдом. Це коричнево-оранжеві, а подекуди сірі плями (де жук живе 2 роки) на фоні зелених масивів.
У літній період лісівники проводили інформаційну роботу з відвідувачами лісу. Роздавали листівки з номерами телефонів і правилами пожежної безпеки тим, хто збирав ягоди.
– Завдяки людям, які отримали листівки і згодом зателефонували нам, було оперативно ліквідовано дві лісові пожежі, - повідомив Станіслав Моцар.
Низька культура ЗЕМЛЯКІВ. А ще він вкотре наголошує про низьку культуру наших людей. Це, мабуть, в крові – віднести сміття в ліс чи кинути його на узбіччі. Лавочки і бесідки у рекреаційних зонах трощать, розкидають пакети, пляшки тощо. Уявляєте, навіть туалет вкрасти хотіли, але лісівники встановлюючи, завбачливо прив’язали його тросами. Замість того, щоб займатися своєю основною роботою – охороною і відтворенням лісу, працівникам лісництва доводиться ще й очищати його від непотребу. Лише за один день прибирання назбирали цілий причіп сміття у лісі.
Вони робитимуть це й надалі, щоб ліси не перетворилися на полігони відходів людської життєдіяльності. Хоч іноді, кажуть, що у них просто опускаються руки від дій сновчан...
– Уявляєте, щойно прибрали узбіччя в напрямку Єнькової Рудні, а їдемо через деякий час, а там знову лежать мішки. З дохлими кролями, шкурами та головами забитих телят і корів! Це нормально?! – обурюється лісничий.
Не хотілося писати про погане, але ви, дорогі земляки, вкотре змусили. Якщо хоч одна людина, прочитавши статтю, більше не повезе сміття до лісу або загасить багаття після відпочинку на природі, значить, публікація була не даремна.
А тепер нарешті про позитив. Щорське лісництво, незважаючи на всі проблеми, трудиться досить успішно і є одним з найкращих серед лісництв ДП «Корюківський лісгосп». Тут займаються лісогосподарськими і лісокультурними роботами. За 2018 рік здійснено 10,5 тис. м куб. рубок. У той же час зібрали 2 кг насіння берези, 100 кг жолудів, 800 кг шишок і передали сушити у Брецьке лісництво. На всій закріпленій території постійно за планом саджають, доглядають, проріджують, вирізають чагарники у міжряддях молодого лісу, проводять інші роботи. На подвір’ї лісництва у трьох коробках підростає розсада сосни (близько 37 тисяч штук). Основну масу посадкового матеріалу беруть у Новоборовицькому лісництві.
Саме в цьому підприємстві свого часу і розпочав роботу Станіслав Моцар, а офіційне призначення на посаду лісничого Щорського лісництва отримав у лютому 2017-го. Він щиро вдячний своїм наставникам - Сергію Аніщенку та його батьку Михайлу Аніщенку. «Я пройшов дуже гарну школу у Нових Боровичах. Отримав не тільки професійні навички, а й набув неоціненний досвід працювати в колективі, спілкуватися з людьми, поважати колег і їхню працю». Нещодавно був призначений безпосередній начальник Станіслава Моцара - новий керівник ДП «Корюківський лісгосп» Олег Петренко. Лісничий каже, що встиг з ним поспілкуватися, йому імпонує ставлення нового директора до колективу, зважений і професійний підхід до роботи у лісовій галузі.
ДРОВА. Незабаром настане черговий опалювальний сезон. Зважаючи на те, що Сновщина масово переходить замість газу на опалення дровами, ми запитали про їх наявність в лісництві та ціну. Лісничий повідомив, що коштує куб дров від 170 грн. Але це, якщо ви власним транспортом будете вивозити їх з лісу. Нині лісівникам поставлене завдання у першу чергу забезпечити дровами школи і ФАПи. Причому як у нашому районі, так і в Корюківському, де проходять межі лісництва.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Довідково. Щорське лісництво – це одне з семи лісництв ДП «Корюківський лісгосп», розташоване на території трьох районів: Сновського, Корюківського та Городнянського. До нього входять 11 урочищ. Загальна площа лісництва складає 5425 га. У колективі працює 28 чоловік. Територія лісництва протяжна, розкинулася на 39 км в один бік від Сновська та на 35 км в інший.
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