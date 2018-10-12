Учитель – це звучить гордо!

Щороку восени ми відзначаємо День працівників освіти. День, який вже давно став знаком всенародної шани і вдячності до тих, хто сходинка за сходинкою супроводжує дитину на її життєвому шляху, відкриває захоплюючий світ знань, допомагає мудрою порадою та радіє за успіхи своїх вихованців.
5 жовтня у міському Будинку культури відбувся святковий концерт, присвячений цьому святу.
З вітальним словом звернулися до педагогів заступник міського голови, начальник освіти, сім’ї, молоді та спорту Олена Коваленко, голова РДА Валерій Радібеда, голова райради Ніна Кухаренко, секретар міської ради Наталія Самойлова, голова ради ветеранів Людмила Кравець, голова районної профспілки працівників освіти і науки Костянтин Шевченко та помічник-консультант народного депутата України А.Євлахова Вадим Сергійко.
Вони висловили щиру вдячність вчителям за їх невтомну працю, великий талант, покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного краю, та побажали винуватцям торжества благополуччя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення та щастя.
Цього року педагогів та працівників школи, які стали гордістю і свого навчального закладу, і району зокрема, було багатенько.
Грамотами міської ради нагородили вчителя англійської мови Сновської гімназії І.Примаченко, вчителя української мови та літератури Сновської ЗОШ №2 Т.Батюк, заступника директора з навчально-виховної роботи СЦДЮТ Л.Жигульську, директора Тур’янського НВК Л.Железняк, вчителя географії Новоборовицького НВК Т.Мінченко, викладача англійської мови ДПТНЗ ВПУЛГ К.Олійник, майстра виробничого навчання ДПТНЗ ВПУЛГ С.Черних, прибиральницю ВПУЛГ Т.Бігун.
Подяки міськради отримали вчитель фізики, інформатики, хімії Рогізківського НВК О.Мороз, керівник гуртка СЮТ В.Рум’янцев, викладач спецдисциплін ВПУЛГ В.Сахновський, майстер виробничого навчання ВПУЛГ А.Баглай, бухгалтер ВПУЛГ А.Цакун, водій ВПУЛГ М.Жук та прибиральниця ВПУЛГ Л.Заглада.
Почесною грамотою Сновської райради нагородили вчителя математики Тур’янського НВК П.Лінського, вчителя зарубіжної літератури та російської мови Тур’янського НВК О.Горбик та водія господарської групи Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту М.Ященка.
Подяками Верховної Ради України було нагороджено вчителя фізичної культури Сновської гімназії В.Кравця, вчителя історії Сновської ЗОШ №1 А.Єрмоленко, керівника гуртка СЮТ С.Гіленок, керівника гуртка РЦДЮТ Ю.Паіну та вихователя групи подовженого дня ДНЗ «ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ» Т.Козлову.
Грамоти Управління освіти отримали вчитель трудового навчання та інформатики Сновської гімназії М.Терещенко, бібліотекар гімназії І.Артеменко, вчитель географії гімназії О.Івлєва, учитель фізичного виховання Сновської ЗОШ №1 Я.Бондаревський, медична сестра ЗОШ №1 О.Кустенко, учитель географії та біології Сновської ЗОШ №2 Т.Некрасова, вчитель початкових класів та англійської мови ЗОШ №2 Я.Воробей, вчитель історії Новоборовицького НВК О.Сіра, вчитель початкових класів Петрівського НВК В.Костеневич, кухар Петрівського НВК Л.Заглада, техпрацівниця Петрівського НВК О.Шеремок, вчитель історії Рогізківського НВК І.Черненко, вчитель української мови та літератури Рогізківського НВК Ю.Афанасьєва, помічник вихователя Рогізківського НВК А.Бруй, вихователь дошкільної групи Тур’янського НВК Н.Захарченко, музичний керівник Великощимельського НВК О.Свириденко, вчитель української мови та літератури Великощимельського НВК Я.Ніколаєнко, вчитель української мови та літератури Кучинівської ЗОШ Т.Марухленко, вчитель початкових класів Кучинівської ЗОШ І.Чулінда, вчитель фізичного виховання Кучинівської ЗОШ С.Воронін, вчитель зарубіжної літератури Тихоновицької ЗОШ М.Іванова, вчитель української мови та літератури Тихоновицької ЗОШ О.Піддубна, комірник Тихоновицької ЗОШ О.Середа, робітник з комплексного обслуговування шкільних приміщень Тихоновицької ЗОШ В.Савченко, вчитель англійської мови Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.» О.Примак, вихователь ГПД Сновського НВК Н.Джабієва, педагог-організатор Сновського НВК Т.Савченко, вихователь ГПД Сновського НВК Т.Козлова, вчитель англійської мови Сновського НВК М.Наранович, вихователь дошкільної групи НВК С.Кривенко, вихователі дошкільної групи Сновського НВК Т.Коваленко та Л.Сухорукова, помічник вихователя Сновського НВК В.Конавченко, робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель і споруд Сновського НВК Г.Кононевич, вихователь Сновського ЗДО №1 Т.Коршун, помічник вихователя Сновського ЗДО №1 Т.Коваленко, кухар ЗДО №1 Т.Клименко, вчитель англійської мови КЗ «Сновська ЗОШ-інтернат» Т.Боркун, вихователь КЗ «Сновська ЗОШ-інтернат» І.Приходько, кухар КЗ В.Булденко, керівник гуртка Сновського ЦДЮТ Л.Петренко, керівник гуртка ЦДЮТ К.Красільнікова.
Почесними грамотами РДА нагородили директора Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.» А.Мельника, заступника директора з виховної роботи Сновської гімназії І.Харченко, директора Тихоновицької ЗОШ Г.Бебех, учителя української мови і літератури Петрівського НВК Т.Муравко, викладача хімії та спецдисциплін ВПУЛГ В.Демченко, майстра виробничого навчання ВПУЛГ О.Лапицького, столяра ВПУЛГ О.Божка.
Оголосили Подяку від РДА викладачу фізичної культури ВПУЛГ Є.Шишу, майстру виробничого навчання ВПУЛГ В.Базіль, прибиральницям ВПУЛГ Ю.Щербині та Т.Мірошниченко, охоронцю ВПУЛГ В.Клименку.
Після численних привітань та нагороджень гарну, святкову атмосферу створили працівники Сновського будинку культури, які подарували присутнім хороший настрій та позитивні емоції.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
5 жовтня у міському Будинку культури відбувся святковий концерт, присвячений цьому святу.
З вітальним словом звернулися до педагогів заступник міського голови, начальник освіти, сім’ї, молоді та спорту Олена Коваленко, голова РДА Валерій Радібеда, голова райради Ніна Кухаренко, секретар міської ради Наталія Самойлова, голова ради ветеранів Людмила Кравець, голова районної профспілки працівників освіти і науки Костянтин Шевченко та помічник-консультант народного депутата України А.Євлахова Вадим Сергійко.
Вони висловили щиру вдячність вчителям за їх невтомну працю, великий талант, покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного краю, та побажали винуватцям торжества благополуччя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення та щастя.
Цього року педагогів та працівників школи, які стали гордістю і свого навчального закладу, і району зокрема, було багатенько.
Грамотами міської ради нагородили вчителя англійської мови Сновської гімназії І.Примаченко, вчителя української мови та літератури Сновської ЗОШ №2 Т.Батюк, заступника директора з навчально-виховної роботи СЦДЮТ Л.Жигульську, директора Тур’янського НВК Л.Железняк, вчителя географії Новоборовицького НВК Т.Мінченко, викладача англійської мови ДПТНЗ ВПУЛГ К.Олійник, майстра виробничого навчання ДПТНЗ ВПУЛГ С.Черних, прибиральницю ВПУЛГ Т.Бігун.
Подяки міськради отримали вчитель фізики, інформатики, хімії Рогізківського НВК О.Мороз, керівник гуртка СЮТ В.Рум’янцев, викладач спецдисциплін ВПУЛГ В.Сахновський, майстер виробничого навчання ВПУЛГ А.Баглай, бухгалтер ВПУЛГ А.Цакун, водій ВПУЛГ М.Жук та прибиральниця ВПУЛГ Л.Заглада.
Почесною грамотою Сновської райради нагородили вчителя математики Тур’янського НВК П.Лінського, вчителя зарубіжної літератури та російської мови Тур’янського НВК О.Горбик та водія господарської групи Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту М.Ященка.
Подяками Верховної Ради України було нагороджено вчителя фізичної культури Сновської гімназії В.Кравця, вчителя історії Сновської ЗОШ №1 А.Єрмоленко, керівника гуртка СЮТ С.Гіленок, керівника гуртка РЦДЮТ Ю.Паіну та вихователя групи подовженого дня ДНЗ «ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ» Т.Козлову.
Грамоти Управління освіти отримали вчитель трудового навчання та інформатики Сновської гімназії М.Терещенко, бібліотекар гімназії І.Артеменко, вчитель географії гімназії О.Івлєва, учитель фізичного виховання Сновської ЗОШ №1 Я.Бондаревський, медична сестра ЗОШ №1 О.Кустенко, учитель географії та біології Сновської ЗОШ №2 Т.Некрасова, вчитель початкових класів та англійської мови ЗОШ №2 Я.Воробей, вчитель історії Новоборовицького НВК О.Сіра, вчитель початкових класів Петрівського НВК В.Костеневич, кухар Петрівського НВК Л.Заглада, техпрацівниця Петрівського НВК О.Шеремок, вчитель історії Рогізківського НВК І.Черненко, вчитель української мови та літератури Рогізківського НВК Ю.Афанасьєва, помічник вихователя Рогізківського НВК А.Бруй, вихователь дошкільної групи Тур’янського НВК Н.Захарченко, музичний керівник Великощимельського НВК О.Свириденко, вчитель української мови та літератури Великощимельського НВК Я.Ніколаєнко, вчитель української мови та літератури Кучинівської ЗОШ Т.Марухленко, вчитель початкових класів Кучинівської ЗОШ І.Чулінда, вчитель фізичного виховання Кучинівської ЗОШ С.Воронін, вчитель зарубіжної літератури Тихоновицької ЗОШ М.Іванова, вчитель української мови та літератури Тихоновицької ЗОШ О.Піддубна, комірник Тихоновицької ЗОШ О.Середа, робітник з комплексного обслуговування шкільних приміщень Тихоновицької ЗОШ В.Савченко, вчитель англійської мови Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.» О.Примак, вихователь ГПД Сновського НВК Н.Джабієва, педагог-організатор Сновського НВК Т.Савченко, вихователь ГПД Сновського НВК Т.Козлова, вчитель англійської мови Сновського НВК М.Наранович, вихователь дошкільної групи НВК С.Кривенко, вихователі дошкільної групи Сновського НВК Т.Коваленко та Л.Сухорукова, помічник вихователя Сновського НВК В.Конавченко, робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель і споруд Сновського НВК Г.Кононевич, вихователь Сновського ЗДО №1 Т.Коршун, помічник вихователя Сновського ЗДО №1 Т.Коваленко, кухар ЗДО №1 Т.Клименко, вчитель англійської мови КЗ «Сновська ЗОШ-інтернат» Т.Боркун, вихователь КЗ «Сновська ЗОШ-інтернат» І.Приходько, кухар КЗ В.Булденко, керівник гуртка Сновського ЦДЮТ Л.Петренко, керівник гуртка ЦДЮТ К.Красільнікова.
Почесними грамотами РДА нагородили директора Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.» А.Мельника, заступника директора з виховної роботи Сновської гімназії І.Харченко, директора Тихоновицької ЗОШ Г.Бебех, учителя української мови і літератури Петрівського НВК Т.Муравко, викладача хімії та спецдисциплін ВПУЛГ В.Демченко, майстра виробничого навчання ВПУЛГ О.Лапицького, столяра ВПУЛГ О.Божка.
Оголосили Подяку від РДА викладачу фізичної культури ВПУЛГ Є.Шишу, майстру виробничого навчання ВПУЛГ В.Базіль, прибиральницям ВПУЛГ Ю.Щербині та Т.Мірошниченко, охоронцю ВПУЛГ В.Клименку.
Після численних привітань та нагороджень гарну, святкову атмосферу створили працівники Сновського будинку культури, які подарували присутнім хороший настрій та позитивні емоції.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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