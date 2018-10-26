Замість перерви – запальні танці

У Сновській ЗОШ №1 вчителі разом зі старшокласниками придумали як оригінально зайняти молодші класи на перерві. Вони запровадили танцювальні перерви, які почали проводити з жовтня один раз на тиждень.
– Ми вчимося в новій українській школі. Час змінювати звичні методи виховання та почати виходити за рамки. Це, без сумніву, піде на користь дітям, та і навчальний процес від танців ані трохи не страждає.
Школярі дуже полюбили цю традицію. Вони з нетерпінням чекають перерви, щоб потанцювати разом із старшокласниками та своїми вчителями. Ми одягаємо однакові футболки та показуємо певні рухи, а малеча з радістю їх повторює. Музика звучить тільки найсучасніша та популярна, - розповідає завуч з виховної роботи Ольга Гаврилець.
Поки що це єдина школа в районі, яка запровадила подібну новизну. Хоча, загалом, чому б і ні? Це цікаво, весело і корисно для здоров’я.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
– Ми вчимося в новій українській школі. Час змінювати звичні методи виховання та почати виходити за рамки. Це, без сумніву, піде на користь дітям, та і навчальний процес від танців ані трохи не страждає.
Школярі дуже полюбили цю традицію. Вони з нетерпінням чекають перерви, щоб потанцювати разом із старшокласниками та своїми вчителями. Ми одягаємо однакові футболки та показуємо певні рухи, а малеча з радістю їх повторює. Музика звучить тільки найсучасніша та популярна, - розповідає завуч з виховної роботи Ольга Гаврилець.
Поки що це єдина школа в районі, яка запровадила подібну новизну. Хоча, загалом, чому б і ні? Це цікаво, весело і корисно для здоров’я.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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