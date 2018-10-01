Набув чинності новий порядок фінансування страхувальників

01 жовтня набули чинності зміни у порядку фінансування Фондом соціального страхування України страхувальників (роботодавців) для надання ними застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання, а також деяких виплат потерпілим на виробництві. Зміни направлені та посилання соціального захисту працевлаштованих у частині пришвидшення термінів отримання ними матеріального забезпечення, а також оптимізацію та спрощення для роботодавців взаємодії з Фондом, мінімізацію перевірок і заміну санкцій на попередній контроль.
Основні нововведення, що вступили у дію відповідно до набуття чинності Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ФССУ, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12:
Система попереднього контролю правильності нарахування виплат. Система впроваджується з метою реалізації нових підходів до обслуговування страхувальників, вдосконалення системи фінансування та упередження можливих помилок при визначенні розміру допомоги та страхових виплат. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюватимуть попередній контроль правильності нарахування виплат та у разі виявлення помилок надаватимуть рекомендації страхувальнику щодо усунення недоліків ще до фінансування виплат. Це дозволить уникнути штрафів, які сьогодні можуть накладатись на роботодавця у разі виявлення неправомірного використання коштів ФССУ під час перевірок за фактом вже профінансованих заяв-розрахунків.
Нова форма заяви-розрахунку. Нова форма заяви-розрахунку об’єднала документи, на підставі яких здійснювалось фінансування страхувальників до реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Оновлений документ розширено відомостями щодо виду зайнятості, страхового стажу, пільг постраждалих на ЧАЕС, більш повною інформацією щодо листка непрацездатності тощо.
Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. Система інформування роботодавцем про здійснені виплати застрахованим особам має на меті зменшити ризик можливих затримок при компенсації застрахованим особам втраченого заробітку за період хвороби (оплата за листками непрацездатності), виплаті допомоги по вагітності та пологах, здійсненні страхових виплат потерпілим на виробництві. Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам за визначеною формою необхідно подати упродовж місяця з дня здійснення виплат матеріального забезпечення, окремих виплат потерпілим на виробництві.
Строки подачі заяви-розрахунку. Окрім раніше затверджених термінів розгляду документів для призначення матеріального забезпечення комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, з 01 жовтня також передбачено подачу страхувальником (роботодавцем) заяви-розрахунку упродовж 5 робочих днів від дати затвердження протоколу засідання комісії (рішення уповноваженого).
Можливість подачі заяв-розрахунків, повідомлень про виплату коштів застрахованим особам і звітів у електронному вигляді. Раніше реалізована можливість подачі звіту Ф4-ФСС з ТВП у електронному вигляді із застосування електронного цифрового підпису, з 01 жовтня доступна також для подачі заяв-розрахунків і повідомлень про виплату коштів застрахованим особам. Нововведення має на мені зменшити навантаження на роботодавців, спростити та пришвидшити фінансування матеріального забезпечення. Для цього страхувальники мають звернутись до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або їх відділень для укладення відповідних договорів.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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