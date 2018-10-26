пятница, 26 октября 2018 г.

На Чернігівщині планується утворення нової громади з центром у місті обласного значення

Мова йде про добровільне приєднання до Ніжина – міста обласного значення – Кунашівської сільської ради.  Відповідне рішення про  це прийнято на сесії.



А допоміг його втілити у реальність Чернігівський  Центр розвитку  місцевого самоврядування, створений за підтримки  Програми «U-LEAD з Європою» на чолі з директором Іриною Кудрик.
Хочу підкреслити, що наразі у нашій області  створені громади є дієвими та ефективними. Всі вони знайшли підтримку у населення. 23 грудня відбудуться вибори ще у п’яти громадах.
До речі,  шлях Ніжинської ОТГ вже повторила Новгород-Сіверська, до якої, як до обласної, приєдналися інші тамтешні села.
На сьогодні Чернігівщина має 43 ОТГ! Ніжинська може стати сорок четвертою! Побажаємо ж їй успіху і розвитку в запроваджених новаціях.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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Ярлыки:

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