На Чернігівщині планується утворення нової громади з центром у місті обласного значення

Мова йде про добровільне приєднання до Ніжина – міста обласного значення – Кунашівської сільської ради. Відповідне рішення про це прийнято на сесії.
А допоміг його втілити у реальність Чернігівський Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» на чолі з директором Іриною Кудрик.
Хочу підкреслити, що наразі у нашій області створені громади є дієвими та ефективними. Всі вони знайшли підтримку у населення. 23 грудня відбудуться вибори ще у п’яти громадах.
До речі, шлях Ніжинської ОТГ вже повторила Новгород-Сіверська, до якої, як до обласної, приєдналися інші тамтешні села.
На сьогодні Чернігівщина має 43 ОТГ! Ніжинська може стати сорок четвертою! Побажаємо ж їй успіху і розвитку в запроваджених новаціях.
Олена КОМПАНЕЦЬ
А допоміг його втілити у реальність Чернігівський Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» на чолі з директором Іриною Кудрик.
Хочу підкреслити, що наразі у нашій області створені громади є дієвими та ефективними. Всі вони знайшли підтримку у населення. 23 грудня відбудуться вибори ще у п’яти громадах.
До речі, шлях Ніжинської ОТГ вже повторила Новгород-Сіверська, до якої, як до обласної, приєдналися інші тамтешні села.
На сьогодні Чернігівщина має 43 ОТГ! Ніжинська може стати сорок четвертою! Побажаємо ж їй успіху і розвитку в запроваджених новаціях.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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