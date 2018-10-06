Фонд соціального страхування профінансував понад 6 млрд грн допомоги по тимчасовій непрацездатності

Упродовж трьох кварталів 2018 року Фондом соціального страхування України надано допомогу з тимчасової втрати працездатності на загальну суму понад 6 млрд грн. За оперативними даними компенсацію втраченого заробітку за час перебування на лікарняному профінансовано для понад 1,9 млн застрахованих осіб.
Сума виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, невідпрацьованих з поважних причин.
Цей вид матеріального забезпечення виплачується ФССУ, починаючи з 6-го дня тимчасової непрацездатності й до моменту одужання або встановлення МСЕК інвалідності.
У залежності від страхового стажу, розмір допомоги складає:
1) 50 % середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;
2) 60 % середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;
3) 70 % середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;
4) 100 % середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років;
5) 100 % середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають пільги відповідно до законодавства, у тому числі, постраждалим учасникам Революції Гідності за страховими випадками, які настали з 25.07.2018.
Право на зазначені виплати виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом. Підставою для призначення є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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