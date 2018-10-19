Талановиті сновчанки у «Яскравій країні»

Нещодавно в старовинному, красивому місті Чернігів відбувся відкритий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Яскрава країна-2018». Вже вшосте більше 600 учасників з різних регіонів України та Білорусі збираються разом, щоб позмагатися у вокальній майстерності та показати нові хореографічні па.
Цього року Сновщину представляли дві чарівні солістки зразкового вокального ансамблю «Світлячок» Сновського будинку культури (керівник Ольга Сенченко) Дарина Пшенична та Крістіна Крот. Талановиті дівчата вже вдруге демонструють свої красиві вокальні дані на такому конкурсі.
Оскільки це міжнародний фестиваль-конкурс, то і виступи колективів та солістів переглядали та оцінювали справжні фахівці своєї справи: заслужені діячі культури, народні артисти, артисти естради та відомі продюсери.
Членами журі було прослухано близько ста вокальних номерів серед декількох вікових категорій. Дарина Пшенична прекрасно заспівала дві патріотичні пісні, які люди слухали, затамувавши подих. Крістіна Крот також виконала два номери – ніжно проспівала українську народну пісню та показала свій сильний вокал, виконавши один із сучасних українських хітів.
І як підсумок, у своїх вікових категоріях обидві дев’ятикласниці зайняли призові місця. Крістіна Крот отримала звання лауреата І ступеня, а Дарина Пшенична – звання лауреата ІІ ступеня.
Дівчата таким результатом більш як задоволені. Вони щасливі представляти свою рідну Сновщину на конкурсах такого рівня, адже ще з дитинства обоє не уявляють свого життя без музики. Пишається ними і їх керівник Ольга Михайлівна, яка щиро радіє успіхам своїх вихованців.
Тож вітаємо дівчат з перемогою і бажаємо їм подальших успіхів та нових звершень.
До речі, ця поїздка відбулася за сприяння батьків дівчат та начальника відділу культури і туризму Наталії Добненко.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Цього року Сновщину представляли дві чарівні солістки зразкового вокального ансамблю «Світлячок» Сновського будинку культури (керівник Ольга Сенченко) Дарина Пшенична та Крістіна Крот. Талановиті дівчата вже вдруге демонструють свої красиві вокальні дані на такому конкурсі.
Оскільки це міжнародний фестиваль-конкурс, то і виступи колективів та солістів переглядали та оцінювали справжні фахівці своєї справи: заслужені діячі культури, народні артисти, артисти естради та відомі продюсери.
Членами журі було прослухано близько ста вокальних номерів серед декількох вікових категорій. Дарина Пшенична прекрасно заспівала дві патріотичні пісні, які люди слухали, затамувавши подих. Крістіна Крот також виконала два номери – ніжно проспівала українську народну пісню та показала свій сильний вокал, виконавши один із сучасних українських хітів.
І як підсумок, у своїх вікових категоріях обидві дев’ятикласниці зайняли призові місця. Крістіна Крот отримала звання лауреата І ступеня, а Дарина Пшенична – звання лауреата ІІ ступеня.
Дівчата таким результатом більш як задоволені. Вони щасливі представляти свою рідну Сновщину на конкурсах такого рівня, адже ще з дитинства обоє не уявляють свого життя без музики. Пишається ними і їх керівник Ольга Михайлівна, яка щиро радіє успіхам своїх вихованців.
Тож вітаємо дівчат з перемогою і бажаємо їм подальших успіхів та нових звершень.
До речі, ця поїздка відбулася за сприяння батьків дівчат та начальника відділу культури і туризму Наталії Добненко.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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