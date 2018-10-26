Поспішайте обрати свого сімейного лікаря

На Сновщині триває реалізація медичної реформи. Лікарі вкотре наголошують, щоб люди обирали собі сімейного лікаря та підписували з ним декларації.
Як повідомила головний лікар КНП «Сновський центр ПМД» Олена Шарпан, у Сновській ЦРЛ підписати декларації можливо було з 9 лікарями. Зараз п’ятеро з них уже набрали необхідну кількість пацієнтів.
Наталія Соболевська ще може укласти угоду з 200 пацієнтами, які проживають виключно у місті.
Із завідувачем Тур’янською амбулаторією Володимиром Цуприком можуть укладати угоду ще 400 осіб. А з педіатром Катериною Сильченко – 300. Причому це можуть бути мешканці не лише міста, але й села.
Ще один лікар, з яким можна підписувати декларації – Анастасія Базіль, але вона зараз у декретній відпустці. Люди можуть укладати з нею договір, але на час її відсутності з ними працюватиме інший лікар.
Нагадуємо, що для укладання угоди слід мати з собою: паспорт або id картку; посвідку на постійне чи тимчасове місце проживання; ідентифікаційний код; мобільний телефон (якщо немає свого, то когось із родичів).
Для обрання педіатра для дитини необхідно взяти свідоцтво про народження, присутність її самої у медзакладі не обов’язкова. В цьому випадку декларацію з лікарем підписує один з батьків або інший законний представник дитини.
Тетяна ЛИТВИН
Як повідомила головний лікар КНП «Сновський центр ПМД» Олена Шарпан, у Сновській ЦРЛ підписати декларації можливо було з 9 лікарями. Зараз п’ятеро з них уже набрали необхідну кількість пацієнтів.
Наталія Соболевська ще може укласти угоду з 200 пацієнтами, які проживають виключно у місті.
Із завідувачем Тур’янською амбулаторією Володимиром Цуприком можуть укладати угоду ще 400 осіб. А з педіатром Катериною Сильченко – 300. Причому це можуть бути мешканці не лише міста, але й села.
Ще один лікар, з яким можна підписувати декларації – Анастасія Базіль, але вона зараз у декретній відпустці. Люди можуть укладати з нею договір, але на час її відсутності з ними працюватиме інший лікар.
Нагадуємо, що для укладання угоди слід мати з собою: паспорт або id картку; посвідку на постійне чи тимчасове місце проживання; ідентифікаційний код; мобільний телефон (якщо немає свого, то когось із родичів).
Для обрання педіатра для дитини необхідно взяти свідоцтво про народження, присутність її самої у медзакладі не обов’язкова. В цьому випадку декларацію з лікарем підписує один з батьків або інший законний представник дитини.
Тетяна ЛИТВИН
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