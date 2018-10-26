А все у цій сім’ї – з любові!

Сім’я Анастасії та Ярослава Крот зі Сновська прагне увесь час сіяти добро серед людей, прищеплювати усім оточуючим віру у застосування своїх практичних знань, у те, що життя прекрасне, сповнене безлічі приємних вражень і відкриттів.
І якщо Ярослав більшість своїх днів проводить у Рогізківській школі, яку успішно очолює не один рік поспіль, то Настя, навпаки – від зорі й до зорі – хазяйнує удома. З-поміж усіх рутинних побутових клопотів молода жінка виокремлює найменшого синочка Святославчика. З ним батьки бавляться не лише вдома, а й беруть із собою усюди й туди, де потрібно бути самим. Цього разу я побачила їх на концерті у РБК під час виступу на сцені старшої доньки Крістіни. Красуні, розумниці!
Виходили звідти усміхненими, щасливими, задоволеними не лише виступом, а й самою атмосферою заходу. Поспішали додому, де Настя мала затіяти випічку чергової партії кондитерських виробів на замовлення. У цій справі їй рівних нема! Зрозуміло, чому виходять її торти, тістечка й печива найсолодшими, найдухмянішими – тому, що створюються з любов’ю, за видимої і невидимої участі усіх членів сім’ї. Сім’ї, де пріоритетом є повага і розуміння, підтримка у всьому!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
І якщо Ярослав більшість своїх днів проводить у Рогізківській школі, яку успішно очолює не один рік поспіль, то Настя, навпаки – від зорі й до зорі – хазяйнує удома. З-поміж усіх рутинних побутових клопотів молода жінка виокремлює найменшого синочка Святославчика. З ним батьки бавляться не лише вдома, а й беруть із собою усюди й туди, де потрібно бути самим. Цього разу я побачила їх на концерті у РБК під час виступу на сцені старшої доньки Крістіни. Красуні, розумниці!
Виходили звідти усміхненими, щасливими, задоволеними не лише виступом, а й самою атмосферою заходу. Поспішали додому, де Настя мала затіяти випічку чергової партії кондитерських виробів на замовлення. У цій справі їй рівних нема! Зрозуміло, чому виходять її торти, тістечка й печива найсолодшими, найдухмянішими – тому, що створюються з любов’ю, за видимої і невидимої участі усіх членів сім’ї. Сім’ї, де пріоритетом є повага і розуміння, підтримка у всьому!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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