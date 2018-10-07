Як нас обслуговує пошта?

Пересувні автівки приїжджають у села. Ось їхній графік прибуття.
Кучинівка: четвер, субота. Робота у приміщенні – вівторок, середа, п’ятниця з 08.00 до 12.00; Сновське – четвер.
Робота у приміщенні – з середи по суботу з 8.00 до 12.00; Піщанка – середа – 09.10 – 10.10; Клюси – п’ятниця – 11.30 – 13.30; Тур’я – четвер та субота з 09.00 до 12.00; Нові Боровичі – четвер та субота з 12.45 до 14.45; Жовідь – середа – 10.20 - 12.20; Гірськ – п’ятниця – 09.10 – 11.10; Хрінівка – п’ятниця – 14.50 – 15.50; Тихоновичі – вівторок та субота – 09.00-13.00; Іванівка – середа – 09.05 – 10.35; Глибокий Ріг – середа – 10.45 – 11.05; Софіївка – середа – 11.10 – 13.10; Гута Студенецька – четвер – 09.15 – 11.15; Лука – п’ятниця – 09.10 – 09.40; Млинок – п’ятниця – 10.00 – 10.30; Єліне – п’ятниця – 10.40 – 13.10; Безуглівка – п’ятниця – 13.30 – 14.30.
У приміщенні відділення надаються такі послуги: приймання платежів, відправлення/видача поштових відправлень, виплата/приймання переказів, виплата пенсій/соц.допомог, поповнення мобільного телефону та інше.
Кучинівка: четвер, субота. Робота у приміщенні – вівторок, середа, п’ятниця з 08.00 до 12.00; Сновське – четвер.
Робота у приміщенні – з середи по суботу з 8.00 до 12.00; Піщанка – середа – 09.10 – 10.10; Клюси – п’ятниця – 11.30 – 13.30; Тур’я – четвер та субота з 09.00 до 12.00; Нові Боровичі – четвер та субота з 12.45 до 14.45; Жовідь – середа – 10.20 - 12.20; Гірськ – п’ятниця – 09.10 – 11.10; Хрінівка – п’ятниця – 14.50 – 15.50; Тихоновичі – вівторок та субота – 09.00-13.00; Іванівка – середа – 09.05 – 10.35; Глибокий Ріг – середа – 10.45 – 11.05; Софіївка – середа – 11.10 – 13.10; Гута Студенецька – четвер – 09.15 – 11.15; Лука – п’ятниця – 09.10 – 09.40; Млинок – п’ятниця – 10.00 – 10.30; Єліне – п’ятниця – 10.40 – 13.10; Безуглівка – п’ятниця – 13.30 – 14.30.
У приміщенні відділення надаються такі послуги: приймання платежів, відправлення/видача поштових відправлень, виплата/приймання переказів, виплата пенсій/соц.допомог, поповнення мобільного телефону та інше.
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