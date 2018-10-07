Легенда зустрічей з ветеранами

У перший день жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку. Це своєрідне визнання глибокої поваги і шани до старшого покоління.
У цей день вшановували ветеранів і в нашій громаді. Організувала святковий захід, присвячений 75-ій річниці визволення Сновщини і Міжнародному дню людей похилого віку, голова районної організації ветеранів України Людмила Кравець. Привітати жінок і чоловіків поважного віку прийшли представники місцевої влади, страхової компанії «Гарантія», громадської організації «Українське покоління» та учні міської школи №2. Голова районної ради Ніна Кухаренко нагородила Почесними грамотами голову первинної ветеранської організації с.Жовідь Т.М.Бондар та голову центру волонтера-пенсіонера В.П.Осадчого. Почесну грамоту міськради голові первинної ветеранської організації депо В.С.Полюшку та подарунок ветеранській організації вручила заступник міського голови, начальник управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Олена Коваленко. До речі, в цей день В.С.Полюшко був удостоєний і нагрудного знака «Ветеран праці». Без заперечень, найпочеснішою гостею свята стала старійшина з династії працівників депо Пелагея Йосипівна Борщ. Їй пішов уже 101-й рік! Слова подяки за внесок кожного ветерана у розвиток рідного краю, за переданий досвід молоді, за батьківську підтримку лунали з вуст поздоровляючих. Серед них були і працівники Сновського будинку культури, які виконали пісні для присутніх.
Побажав всім членам ветеранської організації повторити подвиг П.Й.Борщ – дожити до 100 років - голова первинної організації ветеранів ВПУЛГ О.С.Жерденко. Виступила перед присутніми і вчитель-пенсіонер з більш як 50-річним стажем А.В.Другакова: «25 років я віддала роботі в рідній гімназії. Нещодавно мої випускники запрошували мене на зустріч з нагоди сорокаріччя з дня закінчення школи. До речі, О.І.Коваленко, яка нині очолює освіту, теж була моєю ученицею. Час летить неймовірно швидко. Але я бажаю вам всім бути у будь-якому віці щасливими, здоровими і коханими!»
Ще довго лунали побажання здоров’я, миру, добра і активного довголіття у залі. У теплій атмосфері ветерани згадували минуле та раділи сьогоденню. Хай же виповнюються всі ваші бажання, дорогі наші, хай про вас піклуються рідні, хай обнімають своїми рученятами онуки, а держава нехай виплачує достойну пенсію.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
У цей день вшановували ветеранів і в нашій громаді. Організувала святковий захід, присвячений 75-ій річниці визволення Сновщини і Міжнародному дню людей похилого віку, голова районної організації ветеранів України Людмила Кравець. Привітати жінок і чоловіків поважного віку прийшли представники місцевої влади, страхової компанії «Гарантія», громадської організації «Українське покоління» та учні міської школи №2. Голова районної ради Ніна Кухаренко нагородила Почесними грамотами голову первинної ветеранської організації с.Жовідь Т.М.Бондар та голову центру волонтера-пенсіонера В.П.Осадчого. Почесну грамоту міськради голові первинної ветеранської організації депо В.С.Полюшку та подарунок ветеранській організації вручила заступник міського голови, начальник управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Олена Коваленко. До речі, в цей день В.С.Полюшко був удостоєний і нагрудного знака «Ветеран праці». Без заперечень, найпочеснішою гостею свята стала старійшина з династії працівників депо Пелагея Йосипівна Борщ. Їй пішов уже 101-й рік! Слова подяки за внесок кожного ветерана у розвиток рідного краю, за переданий досвід молоді, за батьківську підтримку лунали з вуст поздоровляючих. Серед них були і працівники Сновського будинку культури, які виконали пісні для присутніх.
Ще довго лунали побажання здоров’я, миру, добра і активного довголіття у залі. У теплій атмосфері ветерани згадували минуле та раділи сьогоденню. Хай же виповнюються всі ваші бажання, дорогі наші, хай про вас піклуються рідні, хай обнімають своїми рученятами онуки, а держава нехай виплачує достойну пенсію.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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