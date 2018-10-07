воскресенье, 7 октября 2018 г.

Легенда зустрічей з ветеранами

У перший день жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку. Це своєрідне визнання глибокої поваги і шани до старшого покоління.
Династію працівників депо на чолі зі старійшиною П.Й.Борщ вітає Л.Р.Кравець.



У цей день вшановували ветеранів і в нашій громаді. Організувала святковий захід, присвячений 75-ій річниці визволення Сновщини і Міжнародному дню людей похилого віку, голова районної організації ветеранів України Людмила Кравець. Привітати жінок і чоловіків поважного віку прийшли представники місцевої влади, страхової компанії «Гарантія», громадської організації «Українське покоління» та учні міської школи №2. Голова районної ради Ніна Кухаренко нагородила Почесними грамотами голову первинної ветеранської організації с.Жовідь Т.М.Бондар та голову центру волонтера-пенсіонера В.П.Осадчого. Почесну грамоту міськради голові первинної ветеранської організації депо В.С.Полюшку та подарунок ветеранській організації  вручила заступник міського голови, начальник управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Олена Коваленко. До речі, в цей день В.С.Полюшко  був удостоєний і нагрудного знака «Ветеран праці». Без заперечень, найпочеснішою гостею свята стала старійшина з династії працівників депо Пелагея  Йосипівна Борщ. Їй пішов уже 101-й рік!  Слова подяки за внесок кожного ветерана у розвиток рідного краю, за переданий досвід молоді, за батьківську підтримку лунали з вуст поздоровляючих. Серед них були і працівники  Сновського будинку культури, які виконали пісні для присутніх.
 Вітає присутніх Тетяна Якименко, колишній директор маслозаводу.
Більш ніж півстоліття учительського стажу за плечима А.В.Другакової.

Побажав всім членам ветеранської організації повторити подвиг П.Й.Борщ – дожити до 100 років - голова первинної організації ветеранів ВПУЛГ О.С.Жерденко. Виступила перед присутніми і вчитель-пенсіонер з більш як 50-річним стажем А.В.Другакова: «25 років я віддала роботі в рідній гімназії. Нещодавно мої випускники запрошували мене на зустріч з нагоди сорокаріччя з дня закінчення школи. До речі, О.І.Коваленко, яка нині очолює освіту, теж була моєю ученицею. Час летить неймовірно швидко. Але я бажаю вам всім бути у будь-якому віці щасливими, здоровими і коханими!»
Ще довго лунали побажання здоров’я, миру, добра і активного довголіття у залі. У теплій атмосфері ветерани згадували минуле та раділи сьогоденню. Хай же виповнюються всі ваші бажання, дорогі наші, хай про вас піклуються рідні, хай обнімають своїми рученятами онуки, а держава  нехай виплачує достойну пенсію.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора

Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)