У дусі козацьких традицій

День українського козацтва – свято, яке щорічно відзначається в день Покрови Пресвятої Богородиці. Немає жодної людини, яка б не знала про роль та діяльність козаків на теренах України. Адже в усі часи вони уособлювали мужність, силу, патріотизм та любов до своєї країни.
Традиції козацтва продовжують і учні Петрівської школи. Вчителі виховують їх справжніми патріотами, вчать вірності, справедливості, любові до рідної землі. І як яскравий тому приклад – перемога у військово-патріотичній грі «Сокіл («Джура»), метою якої є військово-спортивне та національно-патріотичне виховання української молоді на основі традицій українського козацтва.
Петрівський рій «Січовик» складався з 10 учнів, половина з яких – дівчата. Школярі разом зі своїми вихователями Григорієм Муравком, Тетяною Пустовойтенко та Катериною Капустіною відчули себе справжніми козаками. Два дні вони жили в таборі, спали у наметах, самостійно готували на вогнищі страви. А найголовніше – брали участь у низці різноманітних змагань: демонстрували стройову підготовку, стріляли, перетягували канат, штовхали гирі, проходили смугу перешкод. Яскраво показували вміння надавати першу медичну допомогу, чудові знання історії України, творчо представляли свій рій.
Як справжні козаки, учні протягом року робили добрі справи: допомагали лісництву, прибирали навколишні території.
Боротьба була запеклою, але впевненість команди, хороші спортивні показники та гострий розум учасників дали змогу отримати перемогу у конкурсі на рівні району.
Поїхавши на обласні змагання, «Січовики» також показали непогані результати, посівши майже з сорока команд золоту серединку.
Військово-патріотичне виховання школярів завжди було одним із найголовніших напрямків, а з роками його роль стає все важливішою, а особливо тепер, коли Україна переживає дуже тяжкі часи та потребує справжніх захисників та патріотів.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Петрівської ЗОШ
Традиції козацтва продовжують і учні Петрівської школи. Вчителі виховують їх справжніми патріотами, вчать вірності, справедливості, любові до рідної землі. І як яскравий тому приклад – перемога у військово-патріотичній грі «Сокіл («Джура»), метою якої є військово-спортивне та національно-патріотичне виховання української молоді на основі традицій українського козацтва.
Петрівський рій «Січовик» складався з 10 учнів, половина з яких – дівчата. Школярі разом зі своїми вихователями Григорієм Муравком, Тетяною Пустовойтенко та Катериною Капустіною відчули себе справжніми козаками. Два дні вони жили в таборі, спали у наметах, самостійно готували на вогнищі страви. А найголовніше – брали участь у низці різноманітних змагань: демонстрували стройову підготовку, стріляли, перетягували канат, штовхали гирі, проходили смугу перешкод. Яскраво показували вміння надавати першу медичну допомогу, чудові знання історії України, творчо представляли свій рій.
Як справжні козаки, учні протягом року робили добрі справи: допомагали лісництву, прибирали навколишні території.
Боротьба була запеклою, але впевненість команди, хороші спортивні показники та гострий розум учасників дали змогу отримати перемогу у конкурсі на рівні району.
Поїхавши на обласні змагання, «Січовики» також показали непогані результати, посівши майже з сорока команд золоту серединку.
Військово-патріотичне виховання школярів завжди було одним із найголовніших напрямків, а з роками його роль стає все важливішою, а особливо тепер, коли Україна переживає дуже тяжкі часи та потребує справжніх захисників та патріотів.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Петрівської ЗОШ
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