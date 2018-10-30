Нещасні випадки під час відряджень, у тому числі ДТП, вважаються пов’язаними з виробництвом

Застраховані (офіційно працевлаштовані) особи у разі настання нещасного випадку під час виконання службових обов’язків мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та медико-соціальних послуг від Фонду соціального страхування України.
За кошти Фонду фінансується лікування всіх прямих наслідків страхового випадку до відновлення здоров’я, або упродовж усього життя потерпілого у разі визначеної в цьому потреби, проходження курсу оперативної реабілітації на базі санаторно-курортних закладів, проведення досліджень, здійснення оперативних втручань, ендопротезування, протезування, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, а також виплачується допомога з тимчасової втрати працездатності, одноразові та щомісячні страхові виплати та ін.
Однією з обставин, за якими нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з виробництвом, є прямування потерпілого до місця чи з місця відрядження згідно з установленим завданням, у тому числі на транспортному засобі будь-якого виду та форми власності.
Окрім медичних і соціальних послуг, у разі настання страхового випадку ФССУ здійснює такі виплати:
1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;
5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.
Під соціальним захистом Фонду соціального страхування України на випадок тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів, настання виробничих нещасних випадків перебувають усі застраховані, тобто офіційно працевлаштовані особи незалежно від страхового стажу.
Зазначимо, відповідно до аналітичних даних страхових нещасних випадків за 9 місяців 2018 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 274 нещасних випадків на виробництві, які стались внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (з них 57 – групові нещасні випадки), внаслідок яких зазнали ушкоджень 360 працівників, з них 48 – загинули.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
(044) 206-14-39, 097-723-67-16
Комментариев нет:
Отправить комментарий