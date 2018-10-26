Гречка знову зацвіла

Чого тільки наразі не відбувається у природі? Серед літа може випасти сніг, а у пік холодної осені гріти весняне сонце.
Ось і зараз ми стали свідками, як на одному із обійсть Корюківки зацвіла вдруге вишня, а на одному із полів у напрямку Жоведі - гречка. Блідо-рожеві квіточки цієї поживної культури наразі милують зір багатьох людей, що проїжджають повз розквітлу дивовижну картину. Тепер вона нагадує не зрізану стерню, а справжню казку. І пахне так солодко й ніжно.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Ось і зараз ми стали свідками, як на одному із обійсть Корюківки зацвіла вдруге вишня, а на одному із полів у напрямку Жоведі - гречка. Блідо-рожеві квіточки цієї поживної культури наразі милують зір багатьох людей, що проїжджають повз розквітлу дивовижну картину. Тепер вона нагадує не зрізану стерню, а справжню казку. І пахне так солодко й ніжно.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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