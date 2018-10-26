пятница, 26 октября 2018 г.

Гречка знову зацвіла

Чого тільки  наразі не відбувається у природі? Серед літа може випасти сніг, а у пік холодної осені гріти весняне сонце.
Ось і зараз ми стали свідками, як на одному із обійсть Корюківки зацвіла  вдруге вишня, а на одному із полів у напрямку Жоведі - гречка. Блідо-рожеві  квіточки цієї поживної культури  наразі милують зір багатьох людей, що проїжджають повз розквітлу дивовижну картину. Тепер вона нагадує не зрізану стерню, а справжню казку. І пахне  так солодко  й ніжно.
Олена КОМПАНЕЦЬ 
Автор: на
Ярлыки:

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