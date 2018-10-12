пятница, 12 октября 2018 г.

Будьте обережними!

З приходом холодів населення почало інтенсивно використовувати пічне опалення та електрообігрівачі, але при цьому не кожна людина в повсякденних клопотах звертає увагу на дотримання протипожежних вимог й тим самим наражає на небезпеку себе та оточуючих її людей.

Особовий склад пожежно-рятувального підрозділу щотижнево відпрацьовує населені пункти з метою конт­ролю за протипожежним станом у помешканнях, насамперед, громадян похилого віку, інвалідів, багатодітних або неблагополучних родин.
Просимо людей частіше відвідувати домівки своїх батьків, якщо ті проживають окремо. При цьому необхідно звертати увагу на протипожежний стан в їх оселях.   
Нагадуємо: щоб уникнути лиха та захистити свою оселю й життя від пожеж, необхідно дотримуватися основних вимог безпеки.
А.ТЕРЕЩЕНКО, начальник Сновського РС УДСНС
України у Чернігівській області                                 

Автор: на
Ярлыки:

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