Звіти щодо використання коштів Фонду та заборгованості зі сплати страхових коштів мають бути подані до 20 жовтня

Звіти по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування та щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів подаються до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця. Базовим звітним періодом є квартал.
Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП подається до робочих органів виконавчої дирекції Фонду в повному обсязі страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття його на облік в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011).
Звіт подається на вибір страхувальника одним із способів:
– в електронній формі;
– на паперових носіях;
– надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
Зазначений звіт складається страхувальником наростаючим підсумком з початку року та не подається страхувальником у разі:
– відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом на початок звітного кварталу та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;
– наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом у звітному кварталі.
Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, подають зазначений звіт до повного погашення заборгованості.
При цьому, у разі погашення страхувальником заборгованості до кінця звітного періоду, звітність до Фонду не подається.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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