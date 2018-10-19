пятница, 19 октября 2018 г.

Тарифи за електроенергію не збільшуватимуть

У минулому номері «Променя» у статті «Квитанції за електроенергію поки що доставлятимуть населенню» була допущена неточність.
Для тих, хто не встиг передати показники лічильника до 4 числа, показники будуть виставлятися по середньому споживанню електроенергії з розрахунком за останні 6 місяців. Таким чином, хвилюватися населенню не слід, адже збільшення тарифів не відбуватиметься.
Тетяна ЛИТВИН
Автор: на
Ярлыки:

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