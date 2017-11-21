21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи

З нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи щиро вітаємо учасників національно-визвольної боротьби, всіх тих, хто відстояв перемогу Революції Гідності та сьогодні мужньо боронить рідну землю. Нехай буде мирне небо над українською землею, добробут й родинна злагода у домівках краян, не згасає віра в щасливе майбутнє Української держави.
Вічна слава Героям, що полягли за свободу рідної землі!
Голова РДА В.Радібеда, міський голова
О.Медведьов, голова райради Н. Кухаренко
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