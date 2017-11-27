Настільний теніс

18-19 листопада в м.Чернігів на базі КДЮСШ-2 пройшов 1-й тур командного чемпіонату Чернігівської обл. з настільного тенісу (юнацька ліга). У змаганнях взяли участь 52 учасники, які представили команди: КДЮСШ - 2 (Чернігів), обласна ДЮСШ «Інваспорт», ДЮСШ «Колос» (Короп), ДЮСШ (Городня), клуб н/т «Спін» (Чернігів), ДЮСШ «Освіта» (Бахмач), ОДЮСШ (Чернігів), ДЮСШ (Сновськ).
Привітати з відкриттям сезону прийшли почесні гості - Ніна Лемеш (директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА ), Дмитро Пиріжок (відповідальний секретар Чернігівського обласного відділення НОК України).
Сновщину представляли три команди. Сновськ-1: Катерина Борсук, Єгор Гребенюк; Сновськ-2: Дмитро Пилипчук, Ілля Демченко, Олександр Павленко; Сновськ-3: Єлизавета Сарапіна, Олександр Швець. Місця цих команд розподілилися таким чином: Сновськ-1 - 3 місце; Сновськ-2 - 12 місце; Сновськ-3 - 19 місце. Треба звернути увагу, що наймолодші учасники брали участь у змаганнях перший раз, та боролися із суперниками набагато старших та більш досвідчених. Попереду ще два тури, де можна покращити свій результат.
Т.САРАПІНА, тренер-викладач ДЮСШ
Привітати з відкриттям сезону прийшли почесні гості - Ніна Лемеш (директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА ), Дмитро Пиріжок (відповідальний секретар Чернігівського обласного відділення НОК України).
Сновщину представляли три команди. Сновськ-1: Катерина Борсук, Єгор Гребенюк; Сновськ-2: Дмитро Пилипчук, Ілля Демченко, Олександр Павленко; Сновськ-3: Єлизавета Сарапіна, Олександр Швець. Місця цих команд розподілилися таким чином: Сновськ-1 - 3 місце; Сновськ-2 - 12 місце; Сновськ-3 - 19 місце. Треба звернути увагу, що наймолодші учасники брали участь у змаганнях перший раз, та боролися із суперниками набагато старших та більш досвідчених. Попереду ще два тури, де можна покращити свій результат.
Т.САРАПІНА, тренер-викладач ДЮСШ
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