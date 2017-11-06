Добре, коли все закінчується... добре

Обережність на транспорті ніколи не буває зайвою
Восени небезпека на дорогах значно зростає.
Навіть найдосвідченіші водії можуть потрапити в ДТП. Однією з причин цього стають несприятливі погодні умови: дощі, калюжі, тумани і, навіть, опале листя.
В Україні, згідно з даними офіційної статистики, через ДТП щодоби гине 10-12 людей, з них – одна дитина.
Дорожньо-транспортна пригода сталася минулої п’ятниці і в нашому місті. 67-річна мешканка Сновська Світлана Григорівна ввечері їхала додому, де на неї стався наїзд автомобілем тоді, коли жінка повертала у провулок поблизу ресторану. Зараз потерпіла знаходиться в Сновській ЦРЛ, у неї струс мозку, закрита черепно-мозкова травма та численні забої. Вона не пам’ятає нічого, що пов’язано з аварією. Цією справою займається поліція. Водій автомобіля з місця ДТП не зник, одразу викликав швидку та повністю відшкодував всі збитки. Наразі пенсіонерка не має до нього жодних претензій.
Випав з поїзда, а тепер – у хірургії!
Ще одна пригода сталася з мешканцем Ворожби Олегом Розбийголовою, який їхав у гості до друга, що мешкає в Сновську. Перебравши зі спиртними напоями, 28-річний чоловік випав з поїзда на рейки, сильно вдарившись головою. Наразі він також перебуває у ЦРЛ, лікує його Микола Парфенюк, на роботу якого пацієнт не жаліється. Микола Петрович до молодого пацієнта не дуже суворий. Допомагає йому, як може, навіть власні гроші на дорогу додому виділив.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Восени небезпека на дорогах значно зростає.
Навіть найдосвідченіші водії можуть потрапити в ДТП. Однією з причин цього стають несприятливі погодні умови: дощі, калюжі, тумани і, навіть, опале листя.
В Україні, згідно з даними офіційної статистики, через ДТП щодоби гине 10-12 людей, з них – одна дитина.
Дорожньо-транспортна пригода сталася минулої п’ятниці і в нашому місті. 67-річна мешканка Сновська Світлана Григорівна ввечері їхала додому, де на неї стався наїзд автомобілем тоді, коли жінка повертала у провулок поблизу ресторану. Зараз потерпіла знаходиться в Сновській ЦРЛ, у неї струс мозку, закрита черепно-мозкова травма та численні забої. Вона не пам’ятає нічого, що пов’язано з аварією. Цією справою займається поліція. Водій автомобіля з місця ДТП не зник, одразу викликав швидку та повністю відшкодував всі збитки. Наразі пенсіонерка не має до нього жодних претензій.
Випав з поїзда, а тепер – у хірургії!
Ще одна пригода сталася з мешканцем Ворожби Олегом Розбийголовою, який їхав у гості до друга, що мешкає в Сновську. Перебравши зі спиртними напоями, 28-річний чоловік випав з поїзда на рейки, сильно вдарившись головою. Наразі він також перебуває у ЦРЛ, лікує його Микола Парфенюк, на роботу якого пацієнт не жаліється. Микола Петрович до молодого пацієнта не дуже суворий. Допомагає йому, як може, навіть власні гроші на дорогу додому виділив.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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