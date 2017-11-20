Зникла людина

Просимо допомогти у розшуку
17 листопада, вранці, зник з дому Сергій Григорович Юрін , 1963 р.н. Його наша сім’я, друзі, родичі вже обшукали майже скрізь. До пошуків також залучені працівники Сновської поліції, еменесники. Наразі результатів поки що нема, але ми не втрачаємо надії на те, що наш Серьожа знайдеться.
Просимо усіх небайдужих людей відгукнутися на наше прохання і надати будь-яку інформацію, що допомогла б з’ясувати ситуацію. Може, його збила машина, може, він втратив пам’ять? Всі його документи вдома!
Коротка характеристика нашого Сергія: зріст –
1 м 67 см, одягнений у чорні
спортивні штани, чорні кросівки, чорну «кінгурушку» із зеленими літерами, чорну
спортивну куртку. Очі – карі, волосся – з сивиною, худорлявої статури, на
верхній губі – невеличкий шрам, ніс – перебитий з горбинкою.
Телефонуйте, будь ласка, за номерами: (096)0915037, (096)1569761.
Заздалегідь всім вдячні за підтримку і розуміння.
З повагою – сестра Людмила і всі рідні.
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