Антитерористичні командно-штабні навчання

Командно-штабні навчання з антитерористичної тематики з елементами пошуку та нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп провела Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Чернігівській області.
Навчання проходили на об’єкті національної транспортної системи - залізнична станція «Сновськ» за участі співробітників СБУ, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Збройних Сил України, Військової служби правопорядку, Нацгвардії та представників органів влади і місцевого самоврядування. Учасники антитерористичних навчань перевірили та проаналізували ефективність сил і засобів, задіяних для протидії проявам тероризму на об’єктах транспортної інфраструктури.
Навчання проходили на об’єкті національної транспортної системи - залізнична станція «Сновськ» за участі співробітників СБУ, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Збройних Сил України, Військової служби правопорядку, Нацгвардії та представників органів влади і місцевого самоврядування. Учасники антитерористичних навчань перевірили та проаналізували ефективність сил і засобів, задіяних для протидії проявам тероризму на об’єктах транспортної інфраструктури.
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