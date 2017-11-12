У нас - всі найкращі!

Дев`ятого листопада в Україні відзначили Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. З нагоди професійного свята у Сновському Будинку культури зібралися на урочисті збори представники цієї сфери Сновщини.
Привітати їх і вручити Почесні грамоти прийшли голови ОТГ, райдержадміністрації та райради – Олександр Медведьов, Валерій Радібеда та Ніна Кухаренко, перший заступник міського голови Іван Орда.
Розпочала святкове зібрання начальник відділу культури і туризму міської ради Наталія Добненко, яка підвела підсумки роботи за рік уже в об’єднаній територіальній громаді.
– Добре, що в умовах децентралізації ми не розгубили свій колектив і зберегли структуру закладів, - сказала Наталія Михайлівна. - Завдяки підтримці влади громади працюємо і будуємо плани на майбутнє.
До речі, в області відзначили позитивну роботу нашого відділу, і тепер її ставитимуть у приклад іншим ОТГ. Але деякі зміни все ж таки відбулися. Внаслідок реформ, довелося реорганізувати бібліотеку в Старих Боровичах у бібліотечний пункт, закрити бібліотеку в Гуті Студенецькій та два сільські будинки культури – в Гвоздиківці і Михайлівці. Нині до підпорядкування відділу культури і туризму ОТГ належить дитяча музична школа ім. Н.Г.Рахліна, історичний музей, Центральна бібліотечна система (у складі якої – 23 заклади), Сновський Будинок культури та 8 сільських, 17 клубів, утворена централізована бухгалтерія. Не всі працівники культури по селах отримують повну ставку. За законодавчими нормативами вона залежить від кількості населення, яке вони обслуговують.
– Усі наші працівники самовіддані і фахові люди, з відповідальністю ставляться до роботи, розуміють сучасні вимоги, за що їм щире спасибі. Ми ж у свою чергу намагаємося створити для них гарні умови праці, - говорить Наталія Михайлівна.
У цьому році за державні кошти замінять вікна і двері в центральній бібліотеці та Петрівському СБК, встановлено твердопаливні котли у закладах культури, тривають поточні ремонти. Було придбано дороговартісну звукову та світлову апаратуру для Будинку культури у Сновську. За сприяння народного депутата А.Євлахова музичній школі купили акордеон та ксилофон, на черзі придбання ще одного акордеона. Депутат облради О.Хасенко виділив 20 тис. грн депутатських коштів на придбання сценічних костюмів дитячим зразковим колективам «Ягідки» та «Світлячок». У планах – придбання автобуса для відділу культури і туризму, підключення до мережі Інтернет Великощимельських бібліотеки і клубу та багато іншого. Приємно, що показник доходів від платних послуг у сільських закладах культури виріс в порівнянні з минулим роком більш ніж у 2 рази. Всі кошти, виручені від дискотек, концертів, виставок-продажів народних умільців, ідуть на потреби саме їхніх клубів і бібліотек.
Як позитивний приклад, навела Наталія Добненко роботу керівника Хотуницького СБК Лариси Безручко. Вона була обрана депутатом міської ради і завдяки її активності тепер не тільки оновлюється будинок культури, а й село. Вона лобіює різні інтереси мешканців Хотунич і Камки перед міською владою та докладає чимало зусиль для вирішення проблем односельців.
Щодо розвитку туризму, то історичний музей у співпраці з областю планує відкрити з травня новий літературно-творчий маршрут «Березна - Кучинівка – Займище – Сновськ».
Окремі слова подяки прозвучали бібліотекарям, зокрема, керівнику ЦБС Ніні Мокросноп. Центральна бібліотека вміє працювати з читачами і з книжковим фондом. Книгозбірні Сновщини наповнені періодичними виданнями і українською сучасною літературою. «Хотілося б, щоб бібліотеки стали сучасними інформаційними центрами для мешканців громади», - ділиться своїм задумом начальник відділу культури і туризму. Відзначила вона і плідну роботу дитячої музичної школи, і відомих не лише на Сновщині творчих колективів «Ягідки», «Світлячок», «Спадщина» та «Калина». Серед сільських закладів виокремила Нові Боровичі, Сновське, Хотуничі, Камку, Петрівку, Кучинівку, Великий Щимель та Рогізки. Але потім сказала: «У нас - всі найкращі!»
На завершення урочистих зборів Наталія Добненко та голова профспілки працівників культури Лариса Пій вручили Грамоти і пам’ятні сувеніри працівникам у сфері культури від відділу, профспілки та обласного керівництва.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Привітати їх і вручити Почесні грамоти прийшли голови ОТГ, райдержадміністрації та райради – Олександр Медведьов, Валерій Радібеда та Ніна Кухаренко, перший заступник міського голови Іван Орда.
Розпочала святкове зібрання начальник відділу культури і туризму міської ради Наталія Добненко, яка підвела підсумки роботи за рік уже в об’єднаній територіальній громаді.
– Добре, що в умовах децентралізації ми не розгубили свій колектив і зберегли структуру закладів, - сказала Наталія Михайлівна. - Завдяки підтримці влади громади працюємо і будуємо плани на майбутнє.
До речі, в області відзначили позитивну роботу нашого відділу, і тепер її ставитимуть у приклад іншим ОТГ. Але деякі зміни все ж таки відбулися. Внаслідок реформ, довелося реорганізувати бібліотеку в Старих Боровичах у бібліотечний пункт, закрити бібліотеку в Гуті Студенецькій та два сільські будинки культури – в Гвоздиківці і Михайлівці. Нині до підпорядкування відділу культури і туризму ОТГ належить дитяча музична школа ім. Н.Г.Рахліна, історичний музей, Центральна бібліотечна система (у складі якої – 23 заклади), Сновський Будинок культури та 8 сільських, 17 клубів, утворена централізована бухгалтерія. Не всі працівники культури по селах отримують повну ставку. За законодавчими нормативами вона залежить від кількості населення, яке вони обслуговують.
– Усі наші працівники самовіддані і фахові люди, з відповідальністю ставляться до роботи, розуміють сучасні вимоги, за що їм щире спасибі. Ми ж у свою чергу намагаємося створити для них гарні умови праці, - говорить Наталія Михайлівна.
У цьому році за державні кошти замінять вікна і двері в центральній бібліотеці та Петрівському СБК, встановлено твердопаливні котли у закладах культури, тривають поточні ремонти. Було придбано дороговартісну звукову та світлову апаратуру для Будинку культури у Сновську. За сприяння народного депутата А.Євлахова музичній школі купили акордеон та ксилофон, на черзі придбання ще одного акордеона. Депутат облради О.Хасенко виділив 20 тис. грн депутатських коштів на придбання сценічних костюмів дитячим зразковим колективам «Ягідки» та «Світлячок». У планах – придбання автобуса для відділу культури і туризму, підключення до мережі Інтернет Великощимельських бібліотеки і клубу та багато іншого. Приємно, що показник доходів від платних послуг у сільських закладах культури виріс в порівнянні з минулим роком більш ніж у 2 рази. Всі кошти, виручені від дискотек, концертів, виставок-продажів народних умільців, ідуть на потреби саме їхніх клубів і бібліотек.
Як позитивний приклад, навела Наталія Добненко роботу керівника Хотуницького СБК Лариси Безручко. Вона була обрана депутатом міської ради і завдяки її активності тепер не тільки оновлюється будинок культури, а й село. Вона лобіює різні інтереси мешканців Хотунич і Камки перед міською владою та докладає чимало зусиль для вирішення проблем односельців.
Щодо розвитку туризму, то історичний музей у співпраці з областю планує відкрити з травня новий літературно-творчий маршрут «Березна - Кучинівка – Займище – Сновськ».
Окремі слова подяки прозвучали бібліотекарям, зокрема, керівнику ЦБС Ніні Мокросноп. Центральна бібліотека вміє працювати з читачами і з книжковим фондом. Книгозбірні Сновщини наповнені періодичними виданнями і українською сучасною літературою. «Хотілося б, щоб бібліотеки стали сучасними інформаційними центрами для мешканців громади», - ділиться своїм задумом начальник відділу культури і туризму. Відзначила вона і плідну роботу дитячої музичної школи, і відомих не лише на Сновщині творчих колективів «Ягідки», «Світлячок», «Спадщина» та «Калина». Серед сільських закладів виокремила Нові Боровичі, Сновське, Хотуничі, Камку, Петрівку, Кучинівку, Великий Щимель та Рогізки. Але потім сказала: «У нас - всі найкращі!»
На завершення урочистих зборів Наталія Добненко та голова профспілки працівників культури Лариса Пій вручили Грамоти і пам’ятні сувеніри працівникам у сфері культури від відділу, профспілки та обласного керівництва.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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