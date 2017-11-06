«Ягідки» підкорюють Польщу

Дитячий зразковий танцювальний колектив «Ягідки» (художній керівник заслужений працівник культури України Світлана Горбатович) – відомий не лише в Україні, а й за кордоном.
Зі своїми виступами вони об’їздили майже всю Європу, і в кожній країні назавжди запам’яталися своїми незрівнянними талантами та харизмою. Нещодавно колектив закохав у себе ще одну країну Європи – Польщу. На запрошення мистецької агенції «Галицька муза» Світлана Горбатович відгукнулася одразу, адже в цій країні діти ще ні разу не були.
Краків зустрів українців чудовою погодою, теплом, яскравим сонцем та подарував їм незабутні емоції та враження. Привітними та щирими посмішками зустріли їх господарі туру.
Учасники колективу вирушили в Польщу за програмою культурного обміну на запрошення школи мистецтв Кракова. Саме там і відбувся концертний виступ перед учнями, викладачами та батьками. Діти мали змогу обмінятися сувенірами, які приготували спеціально для цієї поїздки. В залі не залишилося жодного байдужого серця до запального та насиченого виступу «Ягідок».
В основному концертна програма складалася з танцювальних номерів, але хотілося показати, що наші дітки талановиті в усьому. Наприклад, Владислав Тітенко заграв на акардеоні, Марія Павленко та Влада Кириченко виконували музичний твір «Бразильський карнавал». Глядачі були в захваті від вмінь наших вихованців, - говорить Світлана Горбатович.
Завітали до цієї країни приблизно 50 дітей (віком від 10 до 17 років). Окрім виступів, учасники отримали змогу подорожувати країною, побувати в найбільш відомих та популярних місцях Польщі.
Першого ж дня відвідали Краківський зоопарк площею 17 га (в ньому представлені близько 1500 тварин 260 видів). Далі відбулася незабутня автобусно-пішохідна екскурсія по Кракову. Проте найбільше вразив як дітей, так і дорослих похід до найбільшого парку розваг в Польщі Енерджіландія (який можна прирівняти до «ЄвропаПарку» в Німеччині та «Діснейленду» у Франції). Там діти разом зі своїми вчителями провели незабутні хвилини, спільно подорожуючи у світ казок та фантазій, чарівних вражень і незвичайних відчуттів. Це величезний комплекс, де на площі 26 га розташовані 60 різних видів сучасних розважальних атракціонів. Цікаво те, що купивши один квиток, можна відвідувати всі 60 атракціонів без обмежень протягом всього дня. Також наші сновчани побували в Бенедиктинському абатстві, в найдавнішому монастирі Польщі.
Загалом, поїздка виявилася надзвичайно пізнавальною і змістовною. «Ягідки» не лише продемонстрували свій неабиякий талант, а й збагатилися знаннями про країну, в якій перебували.
До речі, наступного року планується поїздка до Фінляндії. Вона також обіцяє бути цікавою та насиченою, сповненою не лише участі в конкурсах, а й відвідуванням найвидатніших пам’яток міста.
Зараз колектив активно готується до конкурсу імені Павла Вірського, який щорічно проходить у Києві. Там «Ягідки» представлятимуть Чернігівську область. Тож побажаємо їм удачі, творчої наснаги та нових перемог.
Тетяна ЛИТВИН
Зі своїми виступами вони об’їздили майже всю Європу, і в кожній країні назавжди запам’яталися своїми незрівнянними талантами та харизмою. Нещодавно колектив закохав у себе ще одну країну Європи – Польщу. На запрошення мистецької агенції «Галицька муза» Світлана Горбатович відгукнулася одразу, адже в цій країні діти ще ні разу не були.
Краків зустрів українців чудовою погодою, теплом, яскравим сонцем та подарував їм незабутні емоції та враження. Привітними та щирими посмішками зустріли їх господарі туру.
Учасники колективу вирушили в Польщу за програмою культурного обміну на запрошення школи мистецтв Кракова. Саме там і відбувся концертний виступ перед учнями, викладачами та батьками. Діти мали змогу обмінятися сувенірами, які приготували спеціально для цієї поїздки. В залі не залишилося жодного байдужого серця до запального та насиченого виступу «Ягідок».
В основному концертна програма складалася з танцювальних номерів, але хотілося показати, що наші дітки талановиті в усьому. Наприклад, Владислав Тітенко заграв на акардеоні, Марія Павленко та Влада Кириченко виконували музичний твір «Бразильський карнавал». Глядачі були в захваті від вмінь наших вихованців, - говорить Світлана Горбатович.
Завітали до цієї країни приблизно 50 дітей (віком від 10 до 17 років). Окрім виступів, учасники отримали змогу подорожувати країною, побувати в найбільш відомих та популярних місцях Польщі.
Першого ж дня відвідали Краківський зоопарк площею 17 га (в ньому представлені близько 1500 тварин 260 видів). Далі відбулася незабутня автобусно-пішохідна екскурсія по Кракову. Проте найбільше вразив як дітей, так і дорослих похід до найбільшого парку розваг в Польщі Енерджіландія (який можна прирівняти до «ЄвропаПарку» в Німеччині та «Діснейленду» у Франції). Там діти разом зі своїми вчителями провели незабутні хвилини, спільно подорожуючи у світ казок та фантазій, чарівних вражень і незвичайних відчуттів. Це величезний комплекс, де на площі 26 га розташовані 60 різних видів сучасних розважальних атракціонів. Цікаво те, що купивши один квиток, можна відвідувати всі 60 атракціонів без обмежень протягом всього дня. Також наші сновчани побували в Бенедиктинському абатстві, в найдавнішому монастирі Польщі.
Загалом, поїздка виявилася надзвичайно пізнавальною і змістовною. «Ягідки» не лише продемонстрували свій неабиякий талант, а й збагатилися знаннями про країну, в якій перебували.
До речі, наступного року планується поїздка до Фінляндії. Вона також обіцяє бути цікавою та насиченою, сповненою не лише участі в конкурсах, а й відвідуванням найвидатніших пам’яток міста.
Зараз колектив активно готується до конкурсу імені Павла Вірського, який щорічно проходить у Києві. Там «Ягідки» представлятимуть Чернігівську область. Тож побажаємо їм удачі, творчої наснаги та нових перемог.
Тетяна ЛИТВИН
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