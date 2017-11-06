З душевним теплом

До складу Сновського управління соціального захисту населення входять 4 відділи та 1 сектор, у яких на сьогоднішній день працює 27 працівників, котрі забезпечують вирішення актуальних питань громадян району у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.
На сьогодні управлінням надається 17 видів допомог та компенсацій, не враховуючи «Чорнобильські виплати».
В управлінні обліковується 8,6 тис. осіб, які отримують соціальну підтримку. З них 1,6 тис. осіб - отримувачів державних допомог на виплату, яких було спрямовано 24,5 млн. гривень.
В районі активно продовжує діяти програма надання населенню житлових субсидій. На надання субсидій у 2017 році спрямовано 45,4 млн грн.
Програмою житлових субсидій охоплено майже 6,0 тис. сімей або 83% від сімей району, яким нараховано 34,7 млн грн.
Для отримання коштів за невикористану частину субсидії з газо-, електропостачання для індивідуального опалення до управління звернулось 2,8 тис. одержувачів субсидій на загальну суму 1,8 млн грн.
У реєстрі пільговиків перебуває 6,1 тис. осіб (їм надані пільги на 2,7 млн грн).
На виконання програм соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи громадян на 9 місяців 2017 року передбачено 427,8 тис. грн, нараховано та профінансовано 418,4 тис. грн компенсацій і допомог.
З початку року забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування 20 осіб.
Видано 152 направлення особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та дітям до 18 років на підприємства для виготовлення протезно-ортопедичних виробів та технічних засобів реабілітації, 29 дітей-інвалідів направлені на лікування до Чернігівського обласного центру соціальної реабілітації.
На основному контролі в управлінні знаходиться робота з учасниками АТО та їх сім’ями. Ведеться реєстр учасників бойових дій в зоні АТО, яких на обліку – 229 осб.
На обліку в управлінні перебуває 108 сімей (170 осіб), переміщених з районів проведення АТО та тимчасово-окупованої території.
За цими цифрами і великим переліком роботи стоїть наш прекрасний колектив, який переймається проблемами людей найбільше, забуваючи про свої власні негаразди, із дня у день вирішуючи питання інших, тих, хто опинився у складних життєвих ситуаціях. Спасибі працівникам і зі святом вас!
Ольга ЗАПОРОЖЕЦЬ,
начальник управління соцзахисту населення Сновської РДА
На сьогодні управлінням надається 17 видів допомог та компенсацій, не враховуючи «Чорнобильські виплати».
В управлінні обліковується 8,6 тис. осіб, які отримують соціальну підтримку. З них 1,6 тис. осіб - отримувачів державних допомог на виплату, яких було спрямовано 24,5 млн. гривень.
В районі активно продовжує діяти програма надання населенню житлових субсидій. На надання субсидій у 2017 році спрямовано 45,4 млн грн.
Програмою житлових субсидій охоплено майже 6,0 тис. сімей або 83% від сімей району, яким нараховано 34,7 млн грн.
Для отримання коштів за невикористану частину субсидії з газо-, електропостачання для індивідуального опалення до управління звернулось 2,8 тис. одержувачів субсидій на загальну суму 1,8 млн грн.
У реєстрі пільговиків перебуває 6,1 тис. осіб (їм надані пільги на 2,7 млн грн).
На виконання програм соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи громадян на 9 місяців 2017 року передбачено 427,8 тис. грн, нараховано та профінансовано 418,4 тис. грн компенсацій і допомог.
З початку року забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування 20 осіб.
Видано 152 направлення особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та дітям до 18 років на підприємства для виготовлення протезно-ортопедичних виробів та технічних засобів реабілітації, 29 дітей-інвалідів направлені на лікування до Чернігівського обласного центру соціальної реабілітації.
На основному контролі в управлінні знаходиться робота з учасниками АТО та їх сім’ями. Ведеться реєстр учасників бойових дій в зоні АТО, яких на обліку – 229 осб.
На обліку в управлінні перебуває 108 сімей (170 осіб), переміщених з районів проведення АТО та тимчасово-окупованої території.
За цими цифрами і великим переліком роботи стоїть наш прекрасний колектив, який переймається проблемами людей найбільше, забуваючи про свої власні негаразди, із дня у день вирішуючи питання інших, тих, хто опинився у складних життєвих ситуаціях. Спасибі працівникам і зі святом вас!
Ольга ЗАПОРОЖЕЦЬ,
начальник управління соцзахисту населення Сновської РДА
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