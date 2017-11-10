Вам «світять» висока зарплата і пільги

Сновський районний військовий комісаріат проводить набір громадян України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом до навчальних військових частин Сухопутних військ та Військово-морських Сил, Високомобільних десантних військ, Сил Спеціальних операцій та інших військових частин на посади рядового, сержантського та старшинського складу.
На даний час також є можливість направляти кандидатів для проходження військової служби за контрактом на військових об’єктах (складах, арсеналах і т.п.) в межах Чернігівської області.
Військовослужбовцям Збройних Сил України держава гарантує: стабільне грошове забезпечення, одноразову матеріальну допомогу впродовж року, виплату грошового забезпечення на оздоровлення, щорічну відпустку (від 30 діб), професійне зростання, безкоштовне медичне обслуговування в закладах МО України та інше.
Військовослужбовець за контрактом отримує від 7 тис. грн. і більше (стрілець – 7003 грн., старший стрілець – 7499 грн., командир відділення – 8034 грн.)
За працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігається місце роботи, посада і компенсується середній заробіток на підприємстві.
Ігор БАТЮК, військовий комісар Сновського районного військового комісаріату, підполковник
На даний час також є можливість направляти кандидатів для проходження військової служби за контрактом на військових об’єктах (складах, арсеналах і т.п.) в межах Чернігівської області.
Військовослужбовцям Збройних Сил України держава гарантує: стабільне грошове забезпечення, одноразову матеріальну допомогу впродовж року, виплату грошового забезпечення на оздоровлення, щорічну відпустку (від 30 діб), професійне зростання, безкоштовне медичне обслуговування в закладах МО України та інше.
Військовослужбовець за контрактом отримує від 7 тис. грн. і більше (стрілець – 7003 грн., старший стрілець – 7499 грн., командир відділення – 8034 грн.)
За працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігається місце роботи, посада і компенсується середній заробіток на підприємстві.
Ігор БАТЮК, військовий комісар Сновського районного військового комісаріату, підполковник
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