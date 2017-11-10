На майданчику у селі завше людно

Новий дитячий майданчик ще влітку прикрасив центральну вулицю села Великий Щимель. Це стало справжнім святом для дітей, які тепер весь свій вільний час проводять корисно та насичено.
До речі, його було встановлено за кошти сільського бюджету за активного сприяння в.о. старости громади Бориса Добродія. Борис Олександрович є постійним меценатом дитячих потреб, людиною, залюбленою у життя і людей.
Озвучену позицію лідера громади сповідує також його дружина Оксана Миколаївна. Вона теж в епіцентрі найголовніших питань села.
На фото Тетяни ЛИТВИН: щасливі першокласники розважаються
на новому майданчику.
До речі, його було встановлено за кошти сільського бюджету за активного сприяння в.о. старости громади Бориса Добродія. Борис Олександрович є постійним меценатом дитячих потреб, людиною, залюбленою у життя і людей.
Озвучену позицію лідера громади сповідує також його дружина Оксана Миколаївна. Вона теж в епіцентрі найголовніших питань села.
На фото Тетяни ЛИТВИН: щасливі першокласники розважаються
на новому майданчику.
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