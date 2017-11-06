Посварив чиновників за застілля на роботі

Міський голова Чернігова попередив підлеглих, щоби ті припинили практики відзначення свят на робочих місцях. – Всі ці бутерброди, чарки нагадують жлобство і свинство – забудьте!
Коли день народження – у обідню перерву торт і чай. А після робочого дня – весь світ у ваших ногах! Запрошуйте або додому, або в кафе по можливості і що хочете, те й робіть. Хоч залийтеся! А на роботі – ні в якому разі. Всім зрозуміло! – заявив Владислав Атрошенко. Наш мер про це поки мовчить, однак час не стоїть на місці... Зрештою, існують інші нормативні папери, що забороняють на роботі подібні слабкості. Приміром, про можливі наслідки від подібного розказує Кодекс України про адміністративні порушення.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Коли день народження – у обідню перерву торт і чай. А після робочого дня – весь світ у ваших ногах! Запрошуйте або додому, або в кафе по можливості і що хочете, те й робіть. Хоч залийтеся! А на роботі – ні в якому разі. Всім зрозуміло! – заявив Владислав Атрошенко. Наш мер про це поки мовчить, однак час не стоїть на місці... Зрештою, існують інші нормативні папери, що забороняють на роботі подібні слабкості. Приміром, про можливі наслідки від подібного розказує Кодекс України про адміністративні порушення.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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